No fue una conquista, sino una invasión, dice Claudia Sheinbaum sobre llegada de Cristóbal Colón

CIUDAD DE MÉXICO.-Hoy por la mañana, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se dio cita en la Zona Arqueológica de Cuicuilco, fundada hace más de 2 mil 700 años, para participar en la ceremonia por el Equinoccio de Primavera y conmemorar los 200 años del México independiente, el cual dedicó a las culturas originarias del Valle de México.

Durante su discurso, Sheinbaum señaló que lo acontecido hace 500 años en México, no fue una conquista, sino una invasión "no hubo conquista porque si no, no prevalecería nuestra memoria de los pueblos originarios", dijo.