Bolsonaro no asistirá a jura de Fernández; enviará a vicepresidente

RÍO DE JANEIRO. — Tras haber barajado no enviar ningún emisario, el gobierno brasileño decidió finalmente el lunes que el vicepresidente, el general Hamilton Mourão, será el representante oficial del país en la asunción del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

La información fue confirmada a The Associated Press por la asesoría de comunicación de la Vicepresidencia y del Ministerio de Relaciones Exteriores, que no informó los motivos de los cambios en el viaje oficial.

Hasta esta mañana, el designado para participar de la jura del peronista Fernández sería el ministro de la Ciudadanía, Osmar Terra, un funcionario de bajo perfil. Sin embargo, más temprano Presidencia había confirmado que no enviaría a nadie a Buenos Aires.

A menos de 24 horas de la asunción, la Presidencia brasileña dio un nuevo giro y oficializó a Mourao.

En los últimos meses, Jair Bolsonaro y el peronista Fernández han cruzado a través de la prensa fuertes críticas debido a sus diferencias ideológicas.

Será la primera vez en 17 años que un mandatario brasileño no estará presente en la jura de un presidente del país vecino, que es su tercer mayor socio comercial.

La inédita posibilidad de que Brasil no enviara a ningún representante había generado preocupación de analistas consultados por AP más temprano el lunes, que evaluaban el hecho como el inicio de una relación tumultuosa entre los vecinos.

La última vez que un presidente brasileño estuvo ausente en la jura fue en 2002, cuando Eduardo Duhalde juró en medio de una crisis institucional que eyectó del cargo a cuatro presidentes en 11 días.

La relación entre el brasileño y el entrante presidente argentino se tensó especialmente luego de que durante la campaña electoral argentina, Fernández viajó a Curitiba para respaldar al exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva cuando aún se encontraba en prisión.

Bolsonaro ganó las elecciones en 2018 presentándose, entre otras cosas, como un acérrimo detractor del PT de Lula. Además, se entrometió este año en el proceso electoral argentino al pronunciarse a favor de que fuera reelecto el presidente Mauricio Macri, para evitar que el país vecino se convierta en una “nueva Venezuela”.

Pero a Bolsonaro y Fernández no los separan solamente la ideología. Orientado por el liberal ministro de economía Paulo Guedes, el gobierno brasileño ha manifestado que quiere acelerar la apertura comercial del bloque regional Mercosur, una iniciativa que encuentra reparos en Buenos Aires.