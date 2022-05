“Ayúdame”, son los mensajes que están recibiendo algunos compradores de Shein en sus pedidos

En la actualidad y hace varios años la tendencia de la “Fast fashion" a sido un tema de polémica por diversos temas, desde el aspecto de contaminación y el medio ambiente como lo que genera las malas condiciones laborales que brinda estas empresas.

Es muy bien sabido que las personas que trabajan en estas empresas tienen condiciones de trabajo muy malas, incluyendo un salario mínimo donde también se presentan problemas éticos y lo que es un claro ejemplo de explotación y como también lo que es un atentado a los derechos humanos, en lo que se encuentra la explotación laboral infantil y el trabajo forzado.

Es ahora que la famosa tienda en línea “Shein”, la cual a crecido a una a una dimensión inmensa en los últimos años, ha sido bastante señalada por tener condiciones terribles de trabajo.

En estos últimos días, por medio de la plataforma de TikTok, usuarios han compartido serie de fotografías y videos en la que se puede observar mensajes bastante inquietantes en las etiquetas y empaques de la ropa que maneja esta empresa.

Mensajes como “Ayúdame por favor”, “Ayuda”, “Tengo dolor de muelas”, “SOS”, “Socorro”, estos son alguno de los mensajes que se leen en las imágenes de las prendas, y que muy probablemente son encontradas escritas por los empleados de esta dicha empresa.

Por esta situación fue que los internautas hicieron el recordatorio que esta es una de las muchas consecuencias de realizar compras a las marcas que tienen la función de “Fast fashion”, un fenómeno que ha generado y sigue generado una contaminación al mundo y una explotación a cientos de miles de personas diariamente.

“El problema es que no todo el mundo se puede permitir comprar ropa cara, así que compran en tiendas como estas... es culpa del empresario que explota a adultos y niños en países principalmente poco desarrollados y con leyes que no protegen al trabajador. No es culpa del consumidor pobre” escribió uno de los internautas.