Viral: Creativo hombre crea una montaña rusa en su habitación utilizando impresora 3D

Ryan Perkins, streamer de Twitch originario de Reino Unido, creó una montaña rusa de tamaño considerable al interior de su habitación y luego grabó el enorme juguete en funcionamiento.

Para la realización de la montaña rusa, el joven creativo utilizó piezas impresas en 3D, que sorprendentemente ayudaron a añadir movimiento funcional a la construcción.

A través de varias horas de transmisión en Twitch fue que el Ryan dio a conocer su creación, lo que le ha generado más de un millón de likes en su cuenta de TikTok.

He recibido comentarios en las redes sociales como: "He estado aquí desde que empezaste, tío, solo quería decir que has crecido mucho". Otro usuario dijo: "¡Dios mío, qué bueno! Me gusta mucho", mencionó el hombre.