Adolescente de Las Vegas violó a una niña ebria mientras otros se burlaban y la grababan suplicando para que se detuviera: Policía

ESTADOS UNIDOS.- Un adolescente de Nevada está acusado de tener relaciones sexuales con una colegiala que estaba tan ebria que estaba "apenas consciente", además de que fue filmada por espectadores que se burlaban mientras ella le rogaba entre lágrimas que "se detuviera", según la policía.

Aiden Cicchetti, de 17 años, inicialmente negó haber tenido relaciones sexuales con la chica en la parte trasera de su automóvil, pero rompió a llorar cuando se enfrentó a tres videos que le enviaron más tarde, según un informe de arresto obtenido por Las Vegas Review-Journal.

Los videos captaron a los espectadores riendo mientras Cicchetti realizaba un acto sexual con la menor, a quien se podía escuchar sollozando, "no, no, no", según el informe del arresto.

Los cortos clips la mostraban "apenas consciente" y diciéndole a Cicchetti que "se detuviera", dijo la policía.

Te puede interesar: Novio mata a joven maestra de Florida y luego se quita la vida; los cuerpos fueron hallados gracias al llanto de su hija bebé

La chica no recordaba las relaciones sexuales antes de ver los videos

Antes de ver los clips, la menor no recordaba haber tenido relaciones sexuales con Cicchetti, a quien conoció en un "autobús de fiesta" en Las Vegas, según los documentos.

Ella le dijo a la policía que se había quedado "mareada y con náuseas" y con visión borrosa después de que Cicchetti le dio alcohol, y se despertó en su cocina envuelta en una toalla sin sus pantalones y ropa interior, según el informe.

Más tarde él le envió un mensaje por redes sociales e hizo referencia a que tuvieron relaciones sexuales, lo que inicialmente ella descartó como si se tratara de una broma, según los documentos. Sin embargo, alguien más tarde le envió los videos, escribiendo cruelmente: "LMAO mira lo que encontré en mi teléfono", dijo el informe.

La menor, que no fue identificada, luego lo reportó a amigos y a un consejero de bienestar escolar antes de ir a la policía. El informe no indicó cuántos años tiene y el nombre de su escuela fue omitido, informó el NY Post.

El adolescente admitió abusar de la chica

La madre de Cicchetti, una abogada, estaba con él en entrevistas con la policía cuando comenzó a llorar y admitió que era el chico en los videos, según el informe. Sin embargo, insistió en que el sexo fue consensuado, incluso afirmando que los amigos de la menor "lo obligaron" a tener relaciones sexuales con ella, según el informe.

El abogado de Cicchetti, Ross Goodman, también dijo al periódico de Nevada que el sexo fue consensual, acusando a los policías de no entrevistar a testigos cuyos relatos contradicen la narrativa policial.

El abogado también sostuvo que no había evidencia de que la menor "estuviera inconsciente o se desmayara".

El presunto ataque fue a fines de marzo, pero los detalles surgieron en el informe de arresto obtenido apenas la semana pasada.

Cicchetti ha sido acusado de tres cargos de agresión sexual, según muestran los registros en línea.

Hizo su aparición inicial el miércoles pasado en el Tribunal de Justicia de Las Vegas y fue liberado bajo su propia responsabilidad, con el requisito de "mantenerse fuera de problemas" y no contactar a la menor, según muestran los registros. Una actualización de estado está programada para el 21 de junio.

Te puede interesar: Mujer es asesinada a tiros dentro de Uber en un barrio rico de Atlanta