Novio mata a joven maestra de Florida y luego se quita la vida; los cuerpos fueron hallados gracias al llanto de su hija bebé

FLORIDA.- Una maestra de Florida fue encontrada muerta junto a su novio en un presunto asesinato-suicidio durante el fin de semana después de que los policías llegaron al sonido de los gritos de su hija pequeña.

Amanda Hicks, de 26 años, fue encontrada muerta junto a un hombre adulto en el piso de su casa en los apartamentos Peacock Run en Northwest East Torino Parkway en Port St. Lucie alrededor de las 11:45 horas del sábado, informó WPTV.

Cuando llegó la policía, pudieron escuchar a un bebé llorando desde el interior del apartamento cerrado, dijo el medio.

Según información publicada en el NYP, las autoridades fueron llamadas inicialmente a la propiedad después de que un pariente del residente masculino solicitó un chequeo de bienestar, dijo el Departamento de Policía de Port St. Lucie.

Se cree que el hombre mató a Hicks y luego se quitó la vida. La hija de Hicks fue encontrada ilesa en su cuna y está actualmente con un miembro de la familia.

La escuela identificó a Amanda Hicks como la víctima femenina

En el momento de su muerte, Hicks se desempeñaba como maestra en la Escuela Intermedia Dr. David L. Anderson, informó CBS12.

Aunque ni ella ni su pareja han sido nombrados formalmente por la policía, la directora Darcia Borel envió un memorando a los miembros del personal identificándola como la víctima femenina.

El Departamento de Policía de Port St. Lucie ha confirmado que la señora Hicks fue víctima de un homicidio", escribió Borel. "Si bien las palabras nunca serán suficientes para transmitir la conmoción y la tristeza que esta noticia ha traído a nuestra familia escolar, es más importante que nunca unirnos para apoyarnos mutuamente a través de nuestro viaje de duelo. Próximamente se proporcionará información adicional sobre monumentos conmemorativos y oportunidades para apoyar a la hermosa niña de Amanda".

Aunque el último día de las Escuelas del Condado de Martin fue el viernes, los consejeros estarán disponibles en el campus el martes para los estudiantes que quieran hablar sobre la repentina tragedia.

La policía dijo que no se espera que se divulgue más información sobre el incidente. No creen que nadie más haya estado involucrado, y no están buscando sospechosos adicionales.

