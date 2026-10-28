Trump recordó a Epstein pero mencionó que los demócratas eran sus amigos mientras asegura que “ya fue exonerado”

La relación entre Donald Trump y Jeffrey Epstein volvió a colocarse en el centro del debate político durante el segundo mandato de Trump.

El presidente estadounidense volvió a negar sus relaciones con el fallecido delincuente sexual.

ESTADOS UNIDOS. — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a rechazar públicamente cualquier vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein durante un acto de campaña en el estado de Ohio.

De acuerdo con información difundida por la agencia EFE, el mandatario fue interrumpido por un manifestante mientras pronunciaba su discurso y reaccionó afirmando que el magnate financiero mantenía relaciones de amistad con figuras del Partido Demócrata, al tiempo que sostuvo haber sido exonerado de cualquier acusación relacionada con ese caso.

El pronunciamiento del presidente ocurre apenas dos días después de que legisladores demócratas del Congreso estadounidense presentaran un informe en el que lo señalan por presunta participación en los abusos cometidos en la década de 1990.

La interrupción en el mitin y la postura de Donald Trump

Durante el evento político en Ohio, la intervención de un asistente en el público detonó la respuesta directa del mandatario republicano:

El reclamo en el evento: Un manifestante interrumpió el discurso para cuestionar a Trump sobre su presencia en los aviones privados de Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en el año 2019.

Un manifestante interrumpió el discurso para cuestionar a Trump sobre su presencia en los aviones privados de Jeffrey Epstein, quien falleció en prisión en el año 2019. La respuesta del mandatario: Trump declaró ante la multitud: “Epstein era amigo de todos los demócratas (…) yo fui totalmente exonerado” .

Trump declaró ante la multitud: . Distanciamiento sostenido: El presidente reiteró que se alejó de Epstein hace más de tres décadas, argumento que fue recibido con aplausos por parte de sus simpatizantes.

Donald Trump afirmó en su red social que Irán “ha muerto” y señaló al Partido Demócrata como nuevo enemigo de Estados Unidos, mientras no hay confirmación internacional de los hechos bélicos que menciona. /AP

Los señalamientos contenidos en el informe del Comité Judicial

El choque verbal en el mitin sigue a la divulgación de un expediente de más de 50 páginas elaborado por los integrantes demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes:

Título del documento: La investigación fue presentada bajo el nombre ‘El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo’ .

La investigación fue presentada bajo el nombre . Acusación central: El texto alega que el mandatario habría sido un “participante activo en los abusos de Jeffrey Epstein contra mujeres jóvenes a mediados y finales de la década de 1990” .

El texto alega que el mandatario habría sido un . Testimonios recopilados: El documento reúne señalamientos de cinco mujeres que acusan al presidente de agresiones sexuales en el contexto de su relación con el magnate.

El documento reúne señalamientos de cinco mujeres que acusan al presidente de agresiones sexuales en el contexto de su relación con el magnate. Caso inédito: Entre los testimonios incluidos destaca la declaración de una mujer que denuncia una presunta agresión ocurrida en noviembre de 1993 dentro del Hotel Plaza de Nueva York durante un certamen, fundamentando su acusación en su relato formal sin presentar elementos probatorios adicionales.

¿Cuál es el contexto político y el panorama de las elecciones de medio mandato?

La publicación del informe refleja la estrategia de la bancada demócrata por mantener abiertas las investigaciones en torno a la red de tráfico sexual vinculada a Epstein, en el marco de la contienda electoral:

Disputa por el Congreso: Las acciones legislativas ocurren en la antesala de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, donde se proyecta la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas en la Cámara Baja y el Senado.

Las acciones legislativas ocurren en la antesala de las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre, donde se proyecta la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas en la Cámara Baja y el Senado. Cargos en juego: Durante la jornada electoral de medio término, la ciudadanía estadounidense votará para renovar la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los puestos en el Senado, así como diversas gubernaturas y cargos de representación local.

¿Qué debes saber sobre este caso y su trámite legal?

Para comprender el alcance práctico de la información compartida por la agencia de noticias, destacan los siguientes puntos utilitarios: