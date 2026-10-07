El país de la libertad prohíbe casi 12 mil libros en un año, la cifra más alta registrada por PEN America, con Stephen King como el autor más afectado por una ola de vetos que alcanza obras sobre raza, sexualidad e identidad de género

Stephen King encabezó por segundo año consecutivo la lista de autores cuyas obras fueron retiradas con mayor frecuencia de escuelas públicas de Estados Unidos, según el registro de PEN America. (REUTERS)

El registro de PEN America muestra que más de 7 mil obras fueron retiradas de escuelas públicas de Estados Unidos durante el último año, con Florida y Texas entre los estados donde se concentró el mayor número de casos

Las escuelas públicas de Estados Unidos registraron 11 mil 982 prohibiciones de libros durante el último año, una cifra que representa el nivel más alto desde que PEN America comenzó a documentar este fenómeno hace cinco años.

Según información publicada por La Jornada, el registro corresponde a 7 mil 370 obras que fueron retiradas de los acervos escolares o restringidas para los estudiantes. Más de 4 mil 500 títulos aparecieron por primera vez en los registros de la organización, lo que muestra que el fenómeno continúa incorporando nuevos libros.

La cifra no representa necesariamente 11 mil 982 títulos diferentes. PEN America contabiliza cada caso de prohibición o retiro, por lo que una misma obra puede aparecer en los registros cuando es cuestionada en distintos distritos escolares.

Entre los libros incorporados por primera vez en este periodo aparecen obras de diferentes géneros y épocas, desde la novela Jane Eyre, publicada en el siglo XIX, hasta el manga Tokyo Ghoul, de Sui Ishida.

Stephen King encabeza la lista de autores afectados

El escritor Stephen King volvió a ocupar el primer lugar entre los autores cuyas obras fueron retiradas con mayor frecuencia de las escuelas estadounidenses.

Durante el periodo analizado, sus libros acumularon 312 retiros, entre ellos títulos conocidos como El resplandor y La milla verde.

El caso de King forma parte de un fenómeno más amplio que alcanza a autores clásicos, contemporáneos y obras dirigidas a distintos públicos. El título que registró el mayor número de retiros individuales fue Sold, de Patrick McCormick, con 25 casos.

También aparecen entre las obras frecuentemente cuestionadas El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Speak, de Laurie Halse Anderson, y Crank, de Ellen Hopkins.

¿Por qué se prohíben los libros?

Los registros de PEN America muestran que los cuestionamientos se concentran especialmente en contenidos relacionados con raza, racismo, sexualidad e identidad de género.

Estos temas se encuentran entre los principales motivos utilizados para retirar o restringir obras en las bibliotecas escolares, aunque los casos pueden responder a diferentes criterios establecidos por autoridades educativas o grupos que solicitan la revisión de determinados títulos.

En su informe Prohibidos en EU, PEN America sostiene que las bibliotecas escolares cumplen una función relacionada con el acceso de los estudiantes a diferentes ideas, perspectivas e historias.

La organización considera que las prohibiciones reducen el acceso de los alumnos a esa diversidad de contenidos. Esta valoración corresponde a la postura de PEN America como organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión y no debe confundirse con una conclusión independiente sobre cada caso de retiro.

Florida y Texas concentran parte de los casos

Dos estados aparecen de manera recurrente en el registro de prohibiciones: Florida y Texas.

En ambos lugares se han impulsado leyes, políticas e iniciativas relacionadas con la revisión de los materiales disponibles en las escuelas. Esos cambios han generado procesos para evaluar determinados libros antes de mantenerlos dentro de las bibliotecas o ponerlos a disposición de los estudiantes.

La intervención puede ocurrir a partir de solicitudes de padres, organizaciones, autoridades escolares u otros actores involucrados en la administración de los acervos educativos.

El resultado es un escenario en el que los mismos títulos pueden ser cuestionados de manera independiente en diferentes distritos y terminar registrados en varias ocasiones.

Las escuelas recurren a inteligencia artificial para revisar libros

Otro elemento que destaca el informe es el uso cada vez mayor de herramientas de inteligencia artificial por parte de administradores de distritos escolares para identificar textos que podrían ser retirados.

La utilización de estas herramientas agrega una nueva dimensión al debate sobre la selección de materiales educativos, debido a que los sistemas automatizados pueden emplearse para detectar determinadas palabras, temas o contenidos dentro de grandes cantidades de textos.

En este contexto, la decisión final sobre qué materiales permanecen disponibles depende de las políticas y procedimientos establecidos por cada distrito escolar.

PEN America y la Asociación Estadounidense de Bibliotecas utilizan métodos distintos

Las cifras sobre prohibiciones de libros pueden variar dependiendo de la organización que las contabilice. PEN America y la Asociación Estadounidense de Bibliotecas (ALA) documentan el fenómeno, pero no utilizan exactamente la misma metodología.

PEN America incluye en sus registros retiros temporales y prohibiciones, mientras que la ALA contabiliza únicamente los vetos permanentes.

Por esa diferencia, sus cifras no son directamente equivalentes. En su informe más reciente, publicado en abril, la ALA registró cerca de 5 mil 600 prohibiciones durante el periodo anual anterior.

La diferencia metodológica es importante para interpretar los números: no significa que una organización esté registrando necesariamente los mismos casos que la otra, sino que cada una aplica criterios distintos para determinar qué constituye una prohibición de libros.

El aumento documentado desde principios de la década de 2020 ha colocado nuevamente el acceso a los libros escolares en el centro del debate sobre libertad de lectura, contenidos educativos y límites de la intervención de las autoridades escolares.