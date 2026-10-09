Tohono O’odham y líderes comunitarios se reúnen para oponerse a la construcción del muro fronterizo

Líderes de la Nación Tohono O’odham y representantes religiosos se reunieron en San Xavier para defender sus tierras y sitios sagrados ante la construcción del muro fronterizo.

La comunidad tribal advirtió que las obras amenazan lugares sagrados del desierto, mientras líderes religiosos y representantes políticos se sumaron a su oposición.

SAN XAVIER, AZ.- Los dirigentes de la Nación Tohono O’odham recibieron a los líderes comunitarios de la Iglesia Presbiteriana Southside, la Misión Católica San Solano, Comunidad Menonita, Iglesia Metodista Unida, Iglesia Unida de Cristo del Buen Pastor y otros líderes en el Centro Comunitario de San Xavier, para oponerse a la construcción del muro fronterizo en tierras tribales.

En dicho recinto ubicado al sur de Tucson, también acudieron la congresista Adelita Grijalva y la alcaldesa de Tucson, Regina Romero, en apoyo a la iniciativa tribal por impedir la construcción del muro fronterizo en los 100 kilómetros de sus territorios.

En dicho evento, celebrado el 8 de octubre, se realizó un mitin en el que se expusieron los impactos negativos que representa a la región la construcción del doble muro metálico y se organizó una vigilia de oración interreligiosa en solidaridad con la lucha de la Nación por proteger sus sitios sagrados.

El presidente de la Nación Tohono O’odham, José Verlon, habló sobre la importancia de la unidad para la protección de la soberanía tribal y reiteró que su pueblo no sería dividido por una construcción que calificó de ineficaz y destructiva.

“Debemos permanecer unidos en solidaridad para proteger nuestros sitios sagrados y defender la soberanía tribal. Juntos decimos ‘no’ al muro costoso, ineficaz y destructivo del presidente Trump, que profanaría nuestro hermoso y sagrado Desierto de Sonora. Nuestro pueblo no será dividido; la tierra debe ser protegida”, expresó el presidente tribal.

Las autoridades Tohono O’odham denunciaron que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) ha eximido la aplicación de numerosas leyes de protección cultural, ambiental y religiosa, ignorando el Estado de derecho y silenciando a quienes tienen preocupaciones legítimas.

De acuerdo con los Tohono O’odham, varios sitios sagrados de sus tierras ancestrales ya han sido profanados o destruidos, o bien corren peligro de destrucción debido a la construcción del muro fronterizo; entre ellos se encuentran Quitobaquito y Las Playas Intaglio.