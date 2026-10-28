Corea del Sur multa a Google y Apple con 47.6 millones de dólares por prácticas injustas en sus tiendas de aplicaciones y les exige permitir pagos externos y mejorar la revisión de las apps

Google y Apple recibieron multas millonarias en Corea del Sur por prácticas consideradas injustas en sus tiendas de aplicaciones. Foto: Reuters

La autoridad surcoreana acusó a ambas empresas de abusar de su posición dominante al limitar los pagos externos y retrasar revisiones de aplicaciones, por lo que ordenó cambios para proteger a los desarrolladores locales.

Corea del Sur impuso multas por un total de 63 mil 700 millones de wones (47.6 millones de dólares) a Google y Apple por presuntas prácticas injustas en sus tiendas de aplicaciones, entre ellas presionar a los desarrolladores para que utilizaran sus propios sistemas de pago y retrasar sin justificación clara la revisión de algunas aplicaciones.

La Comisión de Medios y Comunicaciones de Corea, organismo encargado de regular los medios y las telecomunicaciones en el país, determinó que ambas compañías abusaron de su posición dominante en el mercado.

La investigación se prolongó durante años y se centró en posibles incumplimientos de una ley aprobada en 2021 que prohíbe obligar a los desarrolladores a utilizar sistemas de pago específicos.

De la multa total, Google deberá pagar 42 mil 900 millones de wones (32 millones de dólares), mientras que Apple recibió una sanción de 20 mil 800 millones de wones (15.5 millones de dólares).

¿Por qué multaron a Google y Apple?

Según el organismo regulador, ambas empresas impulsaron el uso de sus propios sistemas de pago e impidieron en la práctica que los desarrolladores recurrieran libremente a opciones externas, como los pagos realizados a través de páginas web.

Aunque Google y Apple permitían técnicamente algunos sistemas de pago de terceros dentro de las aplicaciones, cobraban una comisión del 26% a los desarrolladores que utilizaban esas alternativas y restringían ciertas funciones disponibles en sus propios sistemas.

La comisión consideró que estas condiciones dificultaban el uso de otras opciones de pago y favorecían a las plataformas de ambas compañías.

Como parte de la resolución, ordenó a Google y Apple permitir que los desarrolladores surcoreanos incorporen enlaces a servicios de pago externos dentro de sus aplicaciones y mejorar sus procedimientos de revisión.

Las autoridades surcoreanas ordenaron a ambas empresas permitir enlaces de pago externos y mejorar los procesos de revisión de aplicaciones.

Acusan retrasos en la revisión de aplicaciones

La autoridad también reportó casos en los que las dos empresas retrasaron la revisión de aplicaciones sin explicar con claridad a sus desarrolladores los motivos de las demoras ni cuándo se reanudarían los procesos.

Además, Apple fue señalada por cobrar a desarrolladores de Corea del Sur comisiones más altas que a los de otras regiones entre 2015 y enero de 2023.

La investigación incluyó estas prácticas como parte de las preocupaciones sobre las condiciones impuestas por las plataformas a quienes buscan distribuir sus aplicaciones.

Corea del Sur mantiene la vigilancia sobre las tiendas digitales

Corea del Sur lleva varios años revisando las prácticas comerciales de las grandes empresas tecnológicas extranjeras que operan en su territorio.

En 2021, el país se convirtió en el primero en aprobar una ley que prohíbe a operadores de tiendas de aplicaciones, como Google y Apple, obligar a los desarrolladores a utilizar sus propios sistemas de pago.

Las nuevas sanciones se enmarcan en la aplicación de esa legislación y buscan que los desarrolladores tengan mayor libertad para ofrecer alternativas de pago a los usuarios.