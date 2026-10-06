Corea del Norte amenaza con represalias si Corea del Sur cruza la frontera un milímetro tras explosión de minas

Pionyang rechazó las acusaciones por la explosión que dejó tres soldados surcoreanos heridos y advirtió que responderá si cualquier elemento del Sur entra en su territorio

Corea del Norte elevó este martes la tensión con Corea del Sur al advertir que responderá de inmediato si una bota militar o incluso una chispa procedente del Sur cruza la frontera, mientras el Ejército surcoreano realiza labores para retirar minas en la Zona Desmilitarizada (DMZ).

La advertencia fue difundida por el Ministerio de Exteriores norcoreano a través de KCNA, después de que Corea del Sur y el Mando de Naciones Unidas concluyeran que las minas que explotaron el 21 de septiembre al sur de la Línea de Demarcación Militar (MDL) fueron muy probablemente colocadas por Pionyang. El incidente dejó tres militares surcoreanos heridos, dos de ellos de gravedad.

¿Qué ocurrió con las minas en la frontera?

La explosión ocurrió durante una operación del Ejército de Corea del Sur para despejar una ruta dentro de la DMZ y preparar una inspección coordinada con el Mando de Naciones Unidas.

En ese momento, las autoridades todavía investigaban el origen del artefacto. Días después, el Ejército surcoreano encontró otra mina antipersonal norcoreana cerca del lugar de la explosión, mientras continuaban las labores de inspección.

Tras revisar el sitio, Corea del Sur y el Mando de Naciones Unidas determinaron que dos minas habían explotado y que era altamente probable que fueran colocadas por Corea del Norte. Seúl consideró que esto constituía una violación del armisticio que puso fin a los combates de la Guerra de Corea.

¿Qué respondió Corea del Norte?

Pionyang rechazó las acusaciones y negó haber colocado deliberadamente las minas que provocaron el incidente.

El Ministerio de Exteriores norcoreano también cuestionó las labores de desminado que realiza Corea del Sur y acusó a Seúl de intentar trasladarle la responsabilidad por un accidente que, según su versión, corresponde al propio Sur.

En su advertencia, el Gobierno norcoreano afirmó que:

“Si una bota militar o una chispa procedente de Corea del Sur cruza la frontera aunque sea un milímetro y viola nuestro territorio, los guardas fronterizos norcoreanos emprenderán acciones de represalia inmediatas y contundentes”.

Pionyang calificó además las acusaciones de “farsa” y sostuvo que las acciones de Corea del Sur buscan presentar como una invasión militar las labores que realiza en la zona fronteriza.

¿Por qué Corea del Sur está retirando las minas?

El objetivo de Seúl es eliminar las minas que permanecen en el área donde ocurrió la explosión y reducir el riesgo para los militares que realizan operaciones dentro de la DMZ.

La operación comenzó el 5 de octubre, después de que la investigación conjunta estableciera que las minas eran altamente probablemente norcoreanas. Corea del Sur también pidió a Pionyang ofrecer una disculpa y retirar las minas que hayan sido colocadas al sur de la línea militar.

El problema es especialmente sensible porque la Línea de Demarcación Militar divide la península dentro de una zona que continúa bajo las reglas del armisticio de 1953.

El Mando de Naciones Unidas señala que colocar minas al sur de esa línea dejaría de ser una medida defensiva y constituiría una violación del acuerdo.

¿Qué relación tiene esto con la tensión entre las dos Coreas?

El incidente ocurre en un periodo de mayor actividad militar en la frontera.

Corea del Norte ha reforzado desde 2024 distintos puntos de su frontera con Corea del Sur mediante cercas, caminos, minas y otras estructuras. Pionyang también ha endurecido su posición política hacia Seúl y desde finales de 2023 considera la relación entre ambos países como la de dos Estados hostiles.

Por ahora, la disputa se mantiene alrededor de las operaciones en la DMZ y de las acusaciones por las minas. Sin embargo, la advertencia de Corea del Norte deja claro que cualquier cruce accidental o deliberado de la frontera podría provocar una respuesta militar, aumentando el riesgo de un nuevo incidente en una de las zonas más vigiladas de la península coreana.

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