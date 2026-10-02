Corea del Norte lanza un proyectil de unos 700 kilómetros hacia el mar de Japón en medio de nuevas tensiones regionales

Dos proyectiles cayeron en el mar de Japón, fuera de zonas económicas exclusivas. | Crédito: Agencia Central de Noticias de Corea del Norte/REUTERS (ilustrativa)

El ejército surcoreano detectó el lanzamiento este sábado, mientras Japón confirmó que el proyectil cayó fuera de su zona económica exclusiva y no reportó daños

Corea del Norte lanzó este sábado al menos un proyectil hacia el mar de Japón, también conocido como mar del Este en las dos Coreas, informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur.

De acuerdo con información de EFE y la agencia surcoreana Yonhap, el ejército surcoreano detectó el lanzamiento durante la mañana, aunque inicialmente no dio detalles sobre el tipo de proyectil ni sobre el punto exacto desde donde fue disparado.

El proyectil recorrió aproximadamente 700 kilómetros antes de caer al mar. El Ministerio de Defensa de Japón confirmó que el lanzamiento terminó fuera de su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y, hasta el momento, no se han reportado daños.

¿Qué se sabe del lanzamiento de Corea del Norte?

Foto: Banco digital GH/Canva

Las autoridades surcoreanas todavía no han informado públicamente todas las características del proyectil.

El lanzamiento se produce dos semanas después de otra prueba de misiles balísticos realizada por Pionyang.

El 20 de septiembre, Corea del Norte disparó dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, con unas horas de diferencia entre ambos lanzamientos.

Aquel episodio ocurrió después de una resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en la que se instó a avanzar hacia la desnuclearización de la península coreana.

¿Por qué aumenta la tensión entre las dos Coreas?

El nuevo lanzamiento ocurre además en un momento de mayor tensión militar entre Corea del Norte y Corea del Sur.

El pasado 21 de septiembre, dos minas explotaron en la Zona Desmilitarizada (DMZ), que separa a ambos países.

El incidente dejó dos soldados surcoreanos gravemente heridos y otro con lesiones leves.

Corea del Sur acusó a Pionyang de haber colocado los explosivos y exigió una disculpa.

Sin embargo, las autoridades norcoreanas negaron cualquier participación y acusaron a Seúl de utilizar el incidente como argumento para justificar supuestas provocaciones en la frontera.

¿Dónde cayó el proyectil?

El Ministerio de Defensa japonés confirmó que el proyectil cayó fuera de la Zona Económica Exclusiva de Japón.

La ZEE se extiende hasta 200 millas náuticas desde las costas de un país y permite ejercer determinados derechos sobre los recursos marítimos. Su delimitación no significa que esas aguas sean territorio nacional.

Hasta el momento de los reportes, no se habían registrado daños ni víctimas relacionados con el lanzamiento.

Las autoridades de Corea del Sur y Japón mantienen el seguimiento del incidente mientras analizan las características del proyectil y su posible relación con las recientes actividades militares de Corea del Norte.

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