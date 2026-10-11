¿Qué ocurrió en Yorkshire Wildlife Park? El parque de Reino Unido donde un hombre murió tras ingresar al recinto de los tigres

El incidente se reportó durante la jornada del sábado alrededor de las 13:35 horas. | Crédito: Yorkshire Wildlife Park / captura en X

La instalación fue evacuada y anunció un cierre temporal mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del suceso.

Un hombre murió este sábado tras ser atacado por un tigre en el Yorkshire Wildlife Park, un parque de vida silvestre ubicado en el condado de Yorkshire del Sur, en Reino Unido.

Las autoridades informaron que la víctima ingresó al recinto del animal y falleció en el lugar, por lo que se desplegó un operativo policial y se evacuaron las instalaciones.

De acuerdo con información de la Policía de Yorkshire del Sur, citada por la BBC, los agentes recibieron una llamada a las 13:35 horas locales (12:35 GMT) para alertar sobre un hombre que había entrado en el área destinada a los tigres.

¿Qué ocurrió en el parque de vida silvestre de Yorkshire?

El incidente se reportó durante la jornada del sábado, cuando la policía recibió una llamada de emergencia relacionada con un hombre que había entrado en el recinto de los tigres.

Los agentes acudieron al Yorkshire Wildlife Park y confirmaron que el hombre había sido atacado por uno de los animales. La víctima murió en el lugar.

Como parte de la respuesta, las instalaciones fueron evacuadas y los policías permanecieron en el parque para atender la situación y colaborar con las autoridades correspondientes.

La policía señaló que el animal permaneció dentro del área destinada a los tigres. También aclaró que no existía un riesgo para el público en general.

Por su parte, el parque informó que sus procedimientos de respuesta ante emergencias se habían “activado de inmediato” y que colaboraba con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

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¿Qué dijeron la policía y el parque tras el ataque?

La Policía de Yorkshire del Sur confirmó el fallecimiento y señaló que la familia de la víctima había sido informada.

En su comunicación, los agentes también hicieron un llamado para evitar la difusión de imágenes del incidente que comenzaron a circular en internet.

Somos conscientes de los videos que circulan por internet y pedimos a la gente que no comparta estas imágenes”, indicó la policía.

El parque, por su parte, expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos de la víctima.

Lamentamos profundamente el trágico incidente ocurrido hoy. Nuestras condolencias y nuestro más sentido pésame están con la familia y los seres queridos de la persona que ha perdido la vida”, declaró un portavoz de la instalación, según BBC.

El representante añadió que el parque estaba “colaborando estrechamente con la policía y las autoridades pertinentes” y pidió respeto a la privacidad de las personas afectadas.

Además, anunció que las instalaciones permanecerían cerradas al día siguiente del ataque.

¿Cómo es el área de los tigres donde ocurrió el incidente?

El Yorkshire Wildlife Park abrió sus puertas en 2009. Dos años después, en 2011, inauguró su área denominada Tierra de los Tigres.

Este espacio ocupa dos acres, equivalentes a unos 8 mil metros cuadrados, y fue diseñado específicamente para albergar a estos felinos.

De acuerdo con las fotografías publicadas en el sitio web del parque, el recinto cuenta con una pasarela elevada para los visitantes y una valla que separa el área de circulación del público de la zona donde los tigres pueden desplazarse.

Sin embargo, las autoridades no habían explicado cómo el hombre logró entrar al recinto ni si el acceso ocurrió por una falla de seguridad, una conducta deliberada u otra circunstancia. Esos detalles forman parte de los aspectos que deben esclarecerse.

¿Qué tipo de tigres viven en el parque?

El recinto alberga tigres siberianos, una subespecie en peligro de extinción que habita principalmente en zonas del extremo oriental de Rusia y en áreas cercanas del noreste de Asia.

La información proporcionada por la BBC señala que quedan alrededor de 500 ejemplares en estado salvaje.

Estos animales forman parte de los programas de conservación que buscan proteger a las poblaciones de tigres y sus hábitats. Su presencia en parques de vida silvestre permite desarrollar actividades de cuidado y divulgación, aunque el contacto entre personas y animales debe mantenerse sujeto a medidas de seguridad.

En el caso del Yorkshire Wildlife Park, las autoridades confirmaron que el tigre involucrado en el incidente permaneció dentro de su recinto y no resultó herido.

¿Qué se sabe sobre la investigación y la reapertura del parque?

La policía y las autoridades correspondientes comenzaron a trabajar con el parque para determinar cómo ocurrió el ataque y en qué circunstancias el hombre ingresó al área de los tigres.

Mientras avanzan las diligencias, las autoridades pidieron a la población no compartir videos del ataque y respetar la privacidad de la familia.

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