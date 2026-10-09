Navi Pillay responde a Donald Trump por sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) luego de la entrega del Premio Nobel de la Paz. | AP

Durante su intervención, denunció que los derechos humanos enfrentan una etapa de constantes presiones políticas.

ESTADOS UNIDOS. — La jurista sudafricana Navi Pillay dedicó su Galardón del Premio Nobel de la Paz 2026 a las víctimas y sobrevivientes de crímenes de trascendencia internacional.

La exfiscal y exjueza internacional emitió su primer mensaje público tras el anuncio del reconocimiento desde la histórica sala de audiencias de Núremberg, Alemania, recinto emblemático donde se juzgó a los líderes nazis tras la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con la información publicada por el diario El Universal, con sustento en los reportes emitidos tras la conferencia de la galardonada, la jurista de 85 años aprovechó su pronunciamiento para hacer una defensa firme del derecho internacional y de organismos como la Corte Penal Internacional (CPI).

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, perdió el Nobel de la Paz y luego se desquitó con sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). | AP

Durante su intervención, denunció que los derechos humanos enfrentan una etapa de constantes presiones políticas por parte de diversos gobiernos del mundo.

¿Cuáles fueron los mensajes principales de Navi Pillay al recibir el galardón?

Desde la histórica sala de juicio en Alemania, la jueza sudafricana compartió reflexiones sobre el significado del premio y el estado de la justicia en el mundo:

Dedicatoria del premio: “Déjenme dedicar este premio a todos los supervivientes de crímenes internacionales” , expresó la jurista al iniciar su mensaje frente a la prensa.

, expresó la jurista al iniciar su mensaje frente a la prensa. Simbolismo de la sede: La galardonada destacó la coincidencia deAclaración previa sobre el origen y precisión de la información: Antes de dar paso a la nota periodística, es necesario precisar la procedencia de la información presentada. Los datos correspondientes a las declaraciones de Navi Pillay desde Núremberg, su trayectoria como defensora de derechos humanos y los señalamientos del gobierno de Estados Unidos provienen del reporte informativo publicado por el diario El Universal. Asimismo, la información encuentra sustento oficial en los discursos del Comité Nobel Noruego, los comunicados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las transcripciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Navi Pillay dedica el Nobel de la Paz 2026 a las víctimas de crímenes internacionales

La jueza sudafricana Navi Pillay dedicó el Premio Nobel de la Paz 2026 a todas las víctimas y sobrevivientes de atroces crímenes internacionales.

La galardonada emitió sus primeras palabras desde una sala histórica en Alemania, donde hizo un llamado urgente a las potencias globales para detener las agresiones contra los organismos multilaterales de justicia.

De acuerdo con un reporte del diario El Universal, que retoma la primera comparecencia pública de la jurista tras el anuncio del galardón, la exfiscal de 85 años lanzó una firme defensa del derecho internacional desde el Palacio de Justicia de Núremberg.

Navi Pillay fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. FOTOS: ESPECIAL/The Nobel Prize

Lee también: Nobel de la Paz 2026 reconoce a Navi Pillay, jurista sudafricana que defendió a Nelson Mandela, por impulsar la justicia internacional frente al genocidio y los crímenes de guerra

Durante su mensaje, la premio Nobel rechazó los embates dirigidos desde la Casa Blanca por el presidente Donald Trump, quien semanas atrás exigió ante la Asamblea General de la ONU que los países abandonen de inmediato la Corte Penal Internacional (CPI).

En esta nota explicativa le detallamos el perfil de la galardonada, los puntos clave de su mensaje y el contexto del debate internacional sobre el Estado de derecho.

¿Qué dijo Navi Pillay tras ganar el Premio Nobel de la Paz?

La jurista ofreció sus primeras declaraciones desde la misma sala de audiencias donde se juzgó a los dirigentes nazis tras la Segunda Guerra Mundial:

Dedicatoria del galardón: “Déjenme dedicar este premio a todos los supervivientes de crímenes internacionales” , expresó la jurista durante su comparecencia.

, expresó la jurista durante su comparecencia. El valor del espacio histórico: “Quizá estaba destinado que yo me encontrara en esta histórica sala de audiencias cuando se hizo el anuncio y se me informó del premio” , señaló Pillay al destacar la coincidencia de su presencia en Núremberg.

, señaló Pillay al destacar la coincidencia de su presencia en Núremberg. Defensa del orden jurídico: “Vivimos en una época donde el derecho internacional y los derechos humanos son blanco de ataques políticos” , advirtió.

, advirtió. Alerta por la CPI: La galardonada puntualizó que “esta degradación es particularmente visible en los ataques contra la Corte Penal Internacional” .

La galardonada puntualizó que . Mensaje a los gobernantes: “Mi mensaje a los líderes, a los dirigentes políticos, es que tienen la obligación legal de proteger los derechos humanos y abstenerse de hacer la guerra”, remarcó.

Aunque Trump ha sumado apoyo tras el reciente acuerdo en Gaza, su historial político genera dudas sobre su alineación con los principios del Nobel. Foto: Especial (Reuters)

Lee también: Tras perder el Nobel de la Paz, Donald Trump “hace berrinche” y castiga a la Corte Penal Internacional, así responde la CPI

¿Por qué existe tensión entre Estados Unidos y la justicia internacional?

El pronunciamiento de la Premio Nobel 2026 ocurre en medio de posturas encontradas entre la Casa Blanca y los tribunales de La Haya:

Postura del gobierno de Estados Unidos: Durante su intervención en la tribuna de la ONU, el presidente Donald Trump acusó a la CPI de estar “fuera de control” .

Durante su intervención en la tribuna de la ONU, el presidente Donald Trump acusó a la CPI de estar . Llamado a la salida de miembros: El mandatario estadounidense sostuvo que “Estados Unidos se opone igualmente a esta institución fuera de control” y exhortó a todos los países firmantes a “retirarse oficial e inmediatamente” del tribunal.

El mandatario estadounidense sostuvo que y exhortó a todos los países firmantes a del tribunal. La postura de Pillay: La jueza reiteró que el desacato a estas instituciones pone en riesgo los avances logrados durante décadas para juzgar los abusos de poder a nivel global.

¿Quién es Navi Pillay? Trayectoria de la ganadora del Nobel de la Paz 2026

La vida profesional de Navi Pillay abarca hitos fundamentales en la historia del derecho internacional y la lucha contra la discriminación: