Nobel de la Paz 2026 reconoce a Navi Pillay, jurista sudafricana que defendió a Nelson Mandela, por impulsar la justicia internacional frente al genocidio y los crímenes de guerra

Navi Pillay fue reconocida por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional. FOTOS: ESPECIAL/The Nobel Prize

La exalta comisionada de la ONU participó en tribunales que establecieron precedentes sobre violencia sexual y rendición de cuentas por abusos contra civiles.

Navanethem “Navi” Pillay ganó el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, anunció este viernes 9 de octubre el Comité Noruego del Nobel. La jurista sudafricana, cuya trayectoria incluye la defensa de Nelson Mandela y su participación en tribunales internacionales, fue reconocida por contribuir al procesamiento de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, según el comunicado oficial del Comité.

El reconocimiento conecta décadas de trabajo: desde la defensa de personas que enfrentaron el apartheid en Sudáfrica hasta casos relacionados con genocidio y violencia contra civiles. El Comité también destacó la importancia de los tribunales para resolver conflictos sin recurrir a la fuerza, en un contexto de presiones contra las instituciones judiciales y sanciones a jueces.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

¿QUIÉN ES NAVI PILLAY Y CÓMO ENFRENTÓ EL APARTHEID?

Pillay nació en Durban, Sudáfrica, en una familia de origen tamil indio. Creció bajo el apartheid, el sistema de segregación racial que limitaba los derechos de las personas según su origen.

Se convirtió en abogada y defendió a Nelson Mandela y a otras personas que se opusieron a ese régimen. Su trabajo después se extendió a tribunales internacionales y organismos de Naciones Unidas.

Según la semblanza del Instituto Nobel Noruego, su trayectoria incluye los siguientes cargos:

Jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica.

Jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Jueza de la Corte Penal Internacional.

Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, de 2008 a 2014 .

. Presidenta de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, de 2021 a 2025 .

. Jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia en el caso que acusa a Myanmar de genocidio.

¿POR QUÉ GANÓ EL NOBEL DE LA PAZ 2026?

El Comité Noruego del Nobel decidió otorgarle el premio «por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional».

La distinción reconoce su contribución a que los responsables de abusos rindan cuentas y a que las víctimas puedan encontrar respuestas mediante mecanismos judiciales.

En su anuncio, el Comité subrayó que el Estado de derecho, tanto nacional como internacional, sostiene los mecanismos para resolver los conflictos de manera no violenta.

La paz requiere justicia”, señaló en el mensaje difundido por la cuenta oficial del Nobel.

¿QUÉ APORTÓ A LOS JUICIOS POR GENOCIDIO Y VIOLENCIA SEXUAL?

Una parte de su carrera se desarrolló en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, encargado de juzgar crímenes cometidos durante el genocidio de 1994.

El Instituto Nobel Noruego destaca su participación en precedentes que reconocieron que la violación y la violencia sexual pueden constituir crímenes contra la humanidad y genocidio.

También señala su intervención en procesos sobre propaganda utilizada para incitar al genocidio. Estos avances ampliaron el alcance de la justicia internacional frente a distintas formas de violencia contra la población civil.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE NAVI PILLAY CON LAS INVESTIGACIONES SOBRE GAZA?

Pillay presidió hasta 2025 la comisión de investigación de Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado.

Durante su gestión, el organismo presentó un informe que concluyó que Israel cometía genocidio en Gaza. Israel rechazó esas conclusiones.

Esa investigación forma parte de su trayectoria. La motivación anunciada para el Nobel de 2026 abarca sus esfuerzos por promover la paz y el derecho internacional.

¿DÓNDE RECIBIÓ LA NOTICIA Y CUÁL FUE SU REACCIÓN?

Pillay recibió el anuncio mientras participaba en una conferencia internacional en el Palacio de Justicia de Núremberg, Alemania, según las publicaciones de la cuenta oficial del Nobel proporcionadas.

Se encontraba en el Tribunal 600, donde se realizaron los juicios contra criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Los asistentes la recibieron con una ovación de pie.

«Una sorpresa total, estoy profundamente honrada y conmovida», expresó, según la traducción incluida en la publicación.

“A total surprise, I’m deeply honoured and touched.”



Listen to Navi Pillay's reaction to receiving the news of her 2026 peace prize at an international conference in the Nuremberg Palace of Justice – more specifically in the famous Courtroom 600 where the WWII war criminals… pic.twitter.com/yx5AO35O4b — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

La organización también difundió una llamada con Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego, en la que Pillay pidió confirmar la noticia: “¡No lo creeré hasta que lo oiga de ti!”.