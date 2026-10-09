Tras perder el Nobel de la Paz, Donald Trump “hace berrinche” y castiga a la Corte Penal Internacional, así responde la CPI

Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, perdió el Nobel de la Paz y luego se desquitó con sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI). | AP

La CPI catalogó las sanciones como un ataque directo contra las bases del orden jurídico internacional.

ESTADOS UNIDOS. — El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones financieras y restricciones en contra de la Corte Penal Internacional (CPI).

La medida se dio a conocer pocas horas después de que se anunciara la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza sudafricana Navi Pillay, integrante de dicho tribunal internacional.

Según los reportes publicados por el diario El Universal, sustentados en comunicados oficiales del Departamento de Estado estadounidense y de la propia CPI, la administración encabezada por el presidente Donald Trump busca frenar cualquier intento del tribunal para procesar a ciudadanos o militares de su país.

Donald Trump habló ante la Asamblea General de la ONU el 22 de septiembre de 2026, donde defendió sus acciones frente a Irán y afirmó haber contribuido a terminar ocho guerras. (REUTERS)

A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado confirmó la aplicación de medidas adicionales destinadas a “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, sumando estas acciones a las sanciones que ya pesan sobre 17 personas vinculadas al organismo.

¿Cuáles son los argumentos del gobierno de Estados Unidos?

El secretario de Estado, Marco Rubio, fijó la posición de la administración estadounidense mediante un mensaje público en video:

FOTO DE ARCHIVO: El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa en la Embajada de Estados Unidos en Roma, Italia, el 8 de mayo de 2026. | Crédito: STEFANO RELLANDINI/Pool vía REUTERS/Archivo (Stefano Rellandini/via REUTERS)

Rechazo a la jurisdicción: Marco Rubio enfatizó que Estados Unidos nunca se adhirió al Estatuto de Roma y que, por lo tanto, no reconoce la competencia legal del tribunal.

Marco Rubio enfatizó que Estados Unidos nunca se adhirió al Estatuto de Roma y que, por lo tanto, no reconoce la competencia legal del tribunal. Protección de ciudadanos y funcionarios: La postura oficial busca evitar que la CPI procese a militares en servicio activo, agentes de la Patrulla Fronteriza o líderes políticos elegidos en Estados Unidos.

La postura oficial busca evitar que la CPI procese a militares en servicio activo, agentes de la Patrulla Fronteriza o líderes políticos elegidos en Estados Unidos. Bloqueo financiero: El gobierno estadounidense prohibirá las transacciones económicas con la institución para recortar sus recursos operativos.

El gobierno estadounidense prohibirá las transacciones económicas con la institución para recortar sus recursos operativos. Emisión de licencias especiales: El Departamento del Tesoro emitirá licencias generales para autorizar transacciones específicas que permitan proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos durante el proceso.

El Departamento del Tesoro emitirá licencias generales para autorizar transacciones específicas que permitan proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos durante el proceso. Búsqueda de diplomacia: Pese a las medidas punitivas, el secretario de Estado manifestó que confía en alcanzar una solución por la vía diplomática con los países miembros.

¿Cómo respondió la Corte Penal Internacional?

El tribunal internacional emitió una postura formal desde su sede en La Haya para fijar su posición ante las medidas dictadas desde Washington:

Afectación al Estado de derecho: La CPI catalogó las sanciones como un ataque directo contra las bases del orden jurídico internacional.

La CPI catalogó las sanciones como un ataque directo contra las bases del orden jurídico internacional. Igualdad ante la ley: El organismo señaló que las restricciones cuestionan el principio de que ninguna persona ni Estado se encuentra por encima de la legislación internacional .

El organismo señaló que las restricciones cuestionan el principio de que . Respuesta institucional: La corte manifestó su rechazo a las presiones económicas y concluyó su mensaje señalando que “la historia juzgará este momento”.

Foto de Archivo: Vista exterior de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. 31 de marzo de 2021. REUTERS/Piroschka van de Wouw. (Piroschka Van De Wouw)

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¿Qué es la CPI y qué se sabe del conflicto?

Para comprender las dimensiones de este choque institucional, conviene revisar las dudas más comunes sobre la relación entre Estados Unidos y el tribunal internacional: