Tras perder el Nobel de la Paz, Donald Trump “hace berrinche” y castiga a la Corte Penal Internacional, así responde la CPI
La CPI catalogó las sanciones como un ataque directo contra las bases del orden jurídico internacional.
ESTADOS UNIDOS. — El gobierno de Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones financieras y restricciones en contra de la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida se dio a conocer pocas horas después de que se anunciara la entrega del Premio Nobel de la Paz 2026 a la exjueza sudafricana Navi Pillay, integrante de dicho tribunal internacional.
Según los reportes publicados por el diario El Universal, sustentados en comunicados oficiales del Departamento de Estado estadounidense y de la propia CPI, la administración encabezada por el presidente Donald Trump busca frenar cualquier intento del tribunal para procesar a ciudadanos o militares de su país.
A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado confirmó la aplicación de medidas adicionales destinadas a “defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI”, sumando estas acciones a las sanciones que ya pesan sobre 17 personas vinculadas al organismo.
¿Cuáles son los argumentos del gobierno de Estados Unidos?
El secretario de Estado, Marco Rubio, fijó la posición de la administración estadounidense mediante un mensaje público en video:
- Rechazo a la jurisdicción: Marco Rubio enfatizó que Estados Unidos nunca se adhirió al Estatuto de Roma y que, por lo tanto, no reconoce la competencia legal del tribunal.
- Protección de ciudadanos y funcionarios: La postura oficial busca evitar que la CPI procese a militares en servicio activo, agentes de la Patrulla Fronteriza o líderes políticos elegidos en Estados Unidos.
- Bloqueo financiero: El gobierno estadounidense prohibirá las transacciones económicas con la institución para recortar sus recursos operativos.
- Emisión de licencias especiales: El Departamento del Tesoro emitirá licencias generales para autorizar transacciones específicas que permitan proteger los intereses estratégicos de Estados Unidos durante el proceso.
- Búsqueda de diplomacia: Pese a las medidas punitivas, el secretario de Estado manifestó que confía en alcanzar una solución por la vía diplomática con los países miembros.
¿Cómo respondió la Corte Penal Internacional?
El tribunal internacional emitió una postura formal desde su sede en La Haya para fijar su posición ante las medidas dictadas desde Washington:
- Afectación al Estado de derecho: La CPI catalogó las sanciones como un ataque directo contra las bases del orden jurídico internacional.
- Igualdad ante la ley: El organismo señaló que las restricciones cuestionan el principio de que ninguna persona ni Estado se encuentra por encima de la legislación internacional.
- Respuesta institucional: La corte manifestó su rechazo a las presiones económicas y concluyó su mensaje señalando que “la historia juzgará este momento”.
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¿Qué es la CPI y qué se sabe del conflicto?
Para comprender las dimensiones de este choque institucional, conviene revisar las dudas más comunes sobre la relación entre Estados Unidos y el tribunal internacional:
- ¿Qué es la Corte Penal Internacional y dónde se ubica? Es un organismo judicial independiente fundado en 2002 con sede en La Haya, Países Bajos. Su función es juzgar a personas acusadas de cometer crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad.
- ¿Cuántos países forman parte de la CPI? Un total de 125 países están adheridos a la corte, incluyendo a todos los miembros de la Unión Europea y a la mayoría de los integrantes de la OTAN, con excepciones marcadas como Estados Unidos y Turquía.
- ¿Por qué Estados Unidos no reconoce a la CPI? Históricamente, administraciones tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata han rechazado que un tribunal externo tenga la facultad de juzgar a ciudadanos o personal militar estadounidense.
- ¿Se suspenden los juicios de la CPI? Las sanciones estadounidenses buscan congelar activos y restringir el uso del sistema financiero norteamericano para las operaciones del tribunal, pero la corte mantiene sus mandatos vigentes conforme al respaldo de los 125 países firmantes.