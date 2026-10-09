Mientras Estados Unidos debate transmitir una ejecución en vivo, el gobernador Gavin Newsom evalúa perdonar a 563 condenados a muerte en California, en medio del renovado debate nacional sobre la pena capital

El gobernador de California, Gavin Newsom, analiza conmutar las sentencias de muerte de 563 personas. | Crédito: Unsplash/Especial

Las decisiones abren un debate nacional sobre la pena capital, las sentencias judiciales y la exhibición pública de las ejecuciones.

El gobernador de California, Gavin Newsom, analiza conmutar las sentencias de muerte de 563 personas antes de dejar el cargo en enero, una decisión que podría reducir en más de una cuarta parte la población condenada a muerte en Estados Unidos.

La discusión ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump enfrenta críticas por su plan de transmitir en vivo la ejecución por fusilamiento de Nidal Hasan, exmayor del Ejército condenado por matar a 13 personas en Fort Hood en 2009.

Ambos casos reabren el debate sobre el alcance del castigo capital, la justicia para las víctimas y la exposición pública de las ejecuciones.

¿Por qué Gavin Newsom considera conmutar las sentencias de muerte?

De acuerdo con un reporte de The New York Times, retomado por The New York Post, Newsom evalúa la posibilidad de sustituir las condenas a muerte de 563 reclusos por otras penas, una medida que podría convertirse en una de sus últimas decisiones antes de concluir su mandato en enero.

El gobernador mantiene una postura contraria a la pena capital. En 2019 firmó una orden ejecutiva para establecer una moratoria (suspensión) sobre las ejecuciones en California, al considerar que el sistema era discriminatorio y generaba un gasto innecesario.

La moratoria detuvo las ejecuciones estatales, pero no eliminó la pena de muerte de la legislación californiana. Por ello, los fiscales todavía pueden solicitar esta condena y los tribunales pueden dictarla.

California no ejecuta a una persona desde 2006, pero conserva la mayor población de condenados a muerte del país.

Una conmutación colectiva reduciría el número de personas que permanecen bajo sentencia de muerte y podría disminuir en más de una cuarta parte el total nacional de condenados, de acuerdo con The New York Post.

Las conversaciones sobre una posible conmutación colectiva en California se intensificaron después de que la ejecución de Christa Pike, en Tennessee, presentara complicaciones relacionadas con el uso de pentobarbital.

¿Qué ocurrió con la ejecución de Christa Pike en Tennessee?

La posibilidad de una conmutación masiva en California cobró mayor atención después de la ejecución de Christa Pike en Tennessee, que presentó complicaciones durante el procedimiento.

Según The New York Times, dos dosis de pentobarbital, un sedante potente utilizado en el procedimiento, no consiguieron provocar su muerte como se esperaba. El caso reavivó las discusiones sobre los métodos de ejecución y las consecuencias de su aplicación.

La situación se convirtió en un nuevo elemento dentro del debate sobre la pena capital en Estados Unidos. En California, las conversaciones para reducir las condenas ya existían antes de este episodio, pero el caso de Tennessee volvió a colocar el tema en el centro de la discusión pública.

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¿Quiénes podrían beneficiarse de la decisión en California?

Entre las personas que podrían verse beneficiadas por una conmutación se encuentran algunos condenados por delitos que tuvieron repercusión nacional.

Uno de ellos es Richard Allen Davis, condenado en 1996 por secuestrar y asesinar a Polly Klaas, una niña de 12 años. También figura Charles Ng, condenado por 11 asesinatos en primer grado.

La posible medida no significaría que los delitos dejaran de existir ni que las condenas fueran anuladas. Una conmutación sustituye una pena por otra, por lo que sus consecuencias dependerían de los términos de la decisión y de los procedimientos legales aplicables.

La propuesta ha generado rechazo entre representantes de víctimas. Topo Padilla, presidente de Crime Victims United, calificó la posible medida como “atroz”.

En declaraciones recogidas por The New York Post, Padilla expresó su preocupación por las familias y las personas afectadas por los delitos.

Hablando en nombre de las víctimas de delitos y de los sobrevivientes, estamos devastados al escuchar que el gobernador Newsom podría conmutar las sentencias de todas las personas que están en el corredor de la muerte de California”, señaló.

También cuestionó que una decisión del gobernador pudiera modificar las sentencias impuestas por los tribunales.

Un juez o un jurado tomó esta decisión, y las familias y las víctimas la entendieron y aceptaron. Y ahora, un solo hombre podría revertir esos fallos”, afirmó.

La eventual conmutación también tendría implicaciones políticas. Newsom ha sido señalado como una posible figura presidencial para las elecciones de 2028, por lo que la decisión podría influir en la percepción pública de su postura sobre la justicia penal.

¿Por qué Estados Unidos debate transmitir una ejecución en vivo?

Mientras California analiza el futuro de sus condenados a muerte, el gobierno federal enfrenta una discusión distinta sobre la ejecución de Nidal Hasan, exmayor del Ejército estadounidense condenado por matar a 13 personas en Fort Hood, Texas, en 2009.

De acuerdo con CBS News, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó el jueves que la ejecución de Hasan, prevista para el 3 de diciembre, será transmitida en vivo.

Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, indicó que Hegseth recomendó el plan y que el presidente Donald Trump lo aprobó. La ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento.

Hegseth defendió la decisión en una entrevista con el medio Real America’s Voice, al señalar que el procedimiento sería público porque, en sus palabras, “la gente necesita entender que hay consecuencias graves para este tipo de actos”.

Trump también respaldó la pena de muerte para Hasan. Durante un acto en la Casa Blanca, afirmó: “Pena de muerte por fusilamiento, y se la merece”.

Sin embargo, la propuesta de transmitir la ejecución provocó críticas incluso entre integrantes del Partido Republicano.

Legisladores republicanos rechazan la transmisión pública

El senador republicano Thom Tillis, quien se retirará del cargo, cuestionó que la ejecución se transmita en vivo. Aunque votó a favor de confirmar a Hegseth como secretario de Defensa, expresó su arrepentimiento por ese respaldo.

Hasan debe enfrentar la pena de muerte, pero ¿hacer pública su ejecución y transmitirla en vivo? Es repugnante”, escribió Tillis en la red social X.

El legislador comparó las ejecuciones públicas con prácticas de gobiernos autoritarios y sostuvo que no deberían formar parte de las políticas estadounidenses.

El representante republicano Austin Scott, de Georgia, también respaldó la condena, pero rechazó la transmisión.

Apoyo absolutamente la sentencia de muerte, pero transmitir ejecuciones en vivo es lo que hacen los yihadistas. Estados Unidos es mejor que eso”, publicó en X.

Las críticas muestran que el debate no se limita a si una persona debe recibir la pena capital. También incluye la pertinencia de exhibir el procedimiento, el mensaje que envía el gobierno y las posibles consecuencias de difundir imágenes de una ejecución.

¿Cuándo fue la última ejecución pública en Estados Unidos?

De acuerdo con CBS News, la última ejecución pública conocida en Estados Unidos habría ocurrido hace 90 años, en 1936, cuando Rainey Bethea fue ahorcado en Kentucky tras ser condenado por violación.

El procedimiento atrajo a una multitud que, según los reportes citados por el medio, reunió alrededor de 20 mil personas.

El caso de Hasan volvería a poner sobre la mesa la diferencia entre ejecutar una sentencia y convertirla en un acto transmitido para una audiencia. La discusión también plantea preguntas sobre los límites de la exposición pública de los castigos judiciales.

¿Qué podría ocurrir con los condenados a muerte en California?

La decisión de Newsom sigue en evaluación y no debe interpretarse como una conmutación ya aprobada. Además, de acuerdo con la información publicada por The New York Post, los casos de personas con múltiples condenas por delitos graves requerirían la aprobación de la Corte Suprema de California.

Por ahora, la posible medida abre un debate sobre el papel del gobernador, las resoluciones judiciales y los derechos de las víctimas y sus familias. Si se concreta, la conmutación podría modificar el panorama de la pena de muerte en Estados Unidos, debido al tamaño del corredor de la muerte californiano.

Al mismo tiempo, el plan federal para transmitir la ejecución de Hasan mantiene abierta otra discusión: si la aplicación de la pena capital debe permanecer como un procedimiento judicial o si su difusión pública puede justificarse como una forma de mostrar las consecuencias de un delito.

Ambos casos colocan la pena de muerte en el centro de la discusión nacional, aunque parten de decisiones diferentes: en California se analiza reducir las condenas, mientras que el gobierno federal se prepara para ejecutar una sentencia y transmitir el procedimiento.

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