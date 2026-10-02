Christa Pike sobrevive a ejecución por inyección letal en Tennessee y permanece inconsciente con respirador

Christa Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Tennessee en 1995, cuando ambas tenían 18 y 19 años, respectivamente. (Tennesse Department of Correction)

La mujer recibió dos dosis de pentobarbital, pero no murió durante el procedimiento; sus abogados buscan preservar las pruebas y cuestionan cómo se administró el medicamento

Christa Pike, de 50 años, permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador después de sobrevivir a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee, Estados Unidos.

De acuerdo con documentos presentados por sus abogados y reportes de Reuters y ABC News, Pike recibió dos dosis de pentobarbital la noche del miércoles, pero el procedimiento no provocó su muerte. Posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital de Nashville, donde permanece en estado crítico.

La defensa presentó una moción de emergencia para preservar todas las pruebas físicas, escritas y electrónicas relacionadas con la ejecución fallida.

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¿Qué ocurrió durante la ejecución?

Según los abogados de Pike, el personal penitenciario tuvo dificultades para colocar una vía intravenosa antes de administrar el medicamento.

La defensa sostiene que se utilizaron al menos siete agujas y que una de ellas fue retirada doblada en un ángulo de 90 grados.

Durante el procedimiento, Pike habría manifestado dolor y dificultades para respirar. En los documentos judiciales, sus abogados señalan que se le escuchaba llorar y gemir.

En un momento, según la defensa, dijo: “Siento que mi brazo está a punto de reventar” y posteriormente preguntó: “¿Esto suele ocurrir así?”

Los abogados también aseguran que después del procedimiento presentó lesiones y ampollas en el brazo.

¿Por qué pudo fallar la inyección letal?

Hasta ahora no existe una explicación oficial definitiva sobre lo ocurrido.

Joel Zivot, anestesiólogo que asesora a la defensa, planteó que las dosis de pentobarbital habrían sido suficientes para causar la muerte si hubieran llegado correctamente al torrente sanguíneo.

Una de las hipótesis es que una vena se haya roto o que la vía intravenosa no estuviera colocada correctamente, provocando que parte del medicamento se filtrara hacia los tejidos en lugar de ingresar a la sangre.

Zivot también mencionó la trombocitosis de Pike, una condición relacionada con un número elevado de plaquetas, como un posible factor que pudo dificultar el acceso intravenoso.

Estas explicaciones corresponden a argumentos de la defensa y todavía deben ser esclarecidas mediante una investigación.

¿Qué pasará con el caso de Christa Pike?

La ejecución ocurrió después de varios recursos legales presentados por la defensa. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó dos solicitudes de última hora, mientras que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó una petición de clemencia.

Tras el incidente, las autoridades estatales anunciaron una revisión de lo ocurrido y una pausa en las ejecuciones programadas en Tennessee durante el resto de 2026.

Los abogados de Pike también buscan que su sentencia de muerte sea conmutada y que se conserve toda la evidencia relacionada con el procedimiento.

¿Por qué fue condenada a muerte?

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años ocurrido en Knoxville en 1995.

Pike tenía 18 años cuando ocurrió el crimen. Su entonces novio, Tadaryl Shipp, también participó en el caso, pero tenía 17 años y no podía recibir la pena de muerte bajo la legislación estatal. Fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y permanece encarcelado.

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