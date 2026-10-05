Trump aprueba ejecutar mediante fusilamiento a Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre de Fort Hood en 2009

Nidal Malik Hasan fue condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante el tiroteo en Fort Hood, Texas, en 2009.

El ataque de 2009 dejó 13 personas muertas y 32 heridas dentro de la base militar de Fort Hood, en Texas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la ejecución mediante un pelotón de fusilamiento de Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército condenado a muerte por matar a 13 personas y herir a otras 32 durante un tiroteo ocurrido en 2009 en la base militar de Fort Hood, Texas.

La decisión fue confirmada este lunes 5 de octubre por Sean Parnell, portavoz del Pentágono, quien informó en su cuenta de X que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, recomendó la ejecución y que Trump dio su aprobación.

El funcionario señaló que ahora corresponderá al secretario del Ejército determinar la fecha y el lugar en que se llevará a cabo la ejecución.

Nidal Malik Hasan fue condenado a muerte en 2013

Hasan abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 contra soldados estadounidenses que se encontraban en el Centro de Preparación para Soldados de Fort Hood, donde militares esperaban para ser desplegados o regresar de misiones en el extranjero. Durante el ataque, Hasan gritó “Allahu Akbar” y disparó contra los militares.

El tiroteo dejó 13 personas muertas y 32 heridas, por lo que fue considerado el ataque con más víctimas mortales ocurrido dentro de una instalación militar estadounidense. Hasan era entonces psiquiatra del Ejército y tenía el rango de mayor.

Hasan fue detenido y posteriormente juzgado por un tribunal militar. En el proceso se declaró no culpable y actuó como su propio abogado, pero el 28 de agosto de 2013 fue condenado por unanimidad a muerte por 13 cargos de asesinato premeditado y 32 de intento de asesinato premeditado.

Hasan tuvo contacto con una figura vinculada con Al Qaeda

Durante la investigación del ataque se determinó que Hasan había mantenido contactos con el clérigo radical Anwar al Awlaki, quien posteriormente se convirtió en una figura destacada de Al Qaeda en la península arábiga.

Desde su condena, Hasan permanece recluido en la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas. La aprobación de Trump abre ahora el proceso para establecer cuándo y dónde se ejecutará la sentencia mediante un pelotón de fusilamiento del Ejército de Estados Unidos.