OMS pide explicaciones a Rusia por peste neumónica, la muerte de una investigadora y la cuarentena de casi 200

La Organización Mundial de la Salud pidió a las autoridades rusas información sobre las pruebas realizadas y las medidas de aislamiento, mientras la causa de la muerte de la investigadora continúa sin confirmarse como peste.

La muerte de Darya Shipilova, trabajadora de un instituto especializado en el estudio de la peste en Irkutsk, Rusia, provocó medidas de aislamiento para cerca de 200 personas y abrió dudas sobre la causa de su enfermedad. La OMS confirmó que está solicitando información adicional a las autoridades rusas, mientras Moscú sostiene que no se ha confirmado ningún caso de peste.

Shipilova, de 28 años, fue hospitalizada a finales de septiembre y murió el 2 de octubre en la ciudad de Shelekhov. De acuerdo con Rospotrebnadzor, la causa reportada fue una neumonía de etiología no determinada, y no se encontraron microorganismos relacionados con su actividad laboral.

¿Por qué se relacionó su muerte con la peste?

La principal razón es su lugar de trabajo. Shipilova laboraba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, especializado en el estudio de esta enfermedad y otros agentes infecciosos.

Después de su muerte comenzaron a circular versiones en medios y canales de Telegram que aseguraban que había sufrido peste neumónica y que posiblemente se había contagiado en el laboratorio.

Una de las versiones más difundidas sostiene que habría ocurrido un accidente con una muestra que contenía la bacteria de la peste. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente y no existe evidencia pública que permita establecer que ocurrió ese supuesto incidente.

La peste neumónica puede ser mortal si no recibe tratamiento. Por ello, la identificación temprana y la administración de antibióticos son elementos centrales para reducir el riesgo de complicaciones. Foto: Pexels.

¿Cuántas personas fueron aisladas?

Tras la muerte de Shipilova, las autoridades identificaron a las personas que habían tenido contacto con ella y pusieron a cerca de 200 bajo vigilancia o cuarentena.

La OMS confirmó que Rusia informó de unas 200 personas aisladas y pidió información adicional sobre sus pruebas y estado de salud. Hasta ahora, no se ha confirmado que alguno de esos contactos tenga peste.

Medios rusos independientes también reportaron restricciones en hospitales y medidas de desinfección en distintos puntos relacionados con el caso. Sin embargo, el alcance exacto de las restricciones ha variado entre reportes.

¿Qué dicen las autoridades de Rusia?

El gobernador de Irkutsk, Ígor Kobzev, inicialmente habló de una posible infección especialmente peligrosa, sin identificar la enfermedad.

Posteriormente, Rospotrebnadzor informó que Shipilova había muerto por “neumonía de etiología no determinada” y aseguró que no se habían producido incidentes relacionados con microorganismos patógenos en el instituto.

El organismo también señaló que no había evidencia de una relación entre la enfermedad y el trabajo de la investigadora. Reuters reportó que las autoridades rusas tampoco detectaron peste entre las personas que tuvieron contacto con ella.

¿Qué ha dicho la Organización Mundial de la Salud?

La OMS confirmó el 7 de octubre que solicitó información adicional a Rusia después de que aparecieran reportes sobre un posible caso de peste neumónica.

La organización pidió detalles sobre:

Las pruebas de laboratorio realizadas a Shipilova.

Los análisis practicados a sus contactos.

Las razones para implementar las medidas de salud pública.

El estado de las personas aisladas.

Los reportes sobre un posible segundo trabajador con neumonía de causa desconocida.

La OMS también indicó que todavía no cuenta con toda la información necesaria para realizar una evaluación completa del riesgo.

¿Qué es la peste neumónica y cómo se confirma?

La peste es causada por la bacteria Yersinia pestis. Puede transmitirse mediante pulgas infectadas, contacto con tejidos contaminados o, en el caso de la forma neumónica, mediante partículas respiratorias.

La OMS explica que la peste neumónica es la forma más grave y menos frecuente de la enfermedad. Sin embargo, su diagnóstico requiere pruebas de laboratorio que permitan identificar la bacteria.

La enfermedad puede tratarse con antibióticos, especialmente cuando se detecta y atiende de manera temprana. Por ello, una sospecha epidemiológica no equivale por sí misma a un diagnóstico confirmado.

¿Existe una emergencia sanitaria por peste en Rusia?

Hasta el 7 de octubre no hay una confirmación oficial de un brote de peste en Irkutsk.

Lo que sí existe es una investigación sanitaria después de la muerte de una trabajadora de un instituto especializado, el aislamiento de alrededor de 200 contactos y una solicitud de información adicional por parte de la OMS.

Por ahora, la diferencia entre una peste confirmada y una neumonía de causa no determinada es fundamental. Las versiones sobre un accidente de laboratorio o una infección por Yersinia pestis continúan sin confirmarse, mientras las autoridades rusas y la OMS mantienen el seguimiento del caso.

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