Peste neumónica: qué es, cuáles son sus síntomas y qué riesgo existe realmente de que se convierta en pandemia

La peste neumónica puede ser mortal si no recibe tratamiento. Por ello, la identificación temprana y la administración de antibióticos son elementos centrales para reducir el riesgo de complicaciones. Foto: Pexels.

La transmisión puede ocurrir cuando una persona enferma expulsa partículas respiratorias al toser o estornudar.

La peste neumónica es una infección pulmonar causada por la bacteria Yersinia pestis y es considerada la forma más peligrosa de la peste. A diferencia de otras variantes, puede transmitirse directamente entre personas mediante partículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar.

Cómo se recordará, una investigadora de 28 años que trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia, Rusia, murió a causa de una neumonía de origen aún no determinado.

Varias personas permanecen en cuarentena mientras las autoridades investigan el caso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que mantiene contacto con las autoridades sanitarias rusas para conocer qué pruebas se realizan y determinar si existe alguna repercusión internacional.

De acuerdo con un portavoz de la organización, el riesgo para la población general parece bajo con la información disponible, aunque la evaluación puede cambiar cuando existan más datos. (OMS)

Otras formas clínicas de la peste

La enfermedad puede provocar una neumonía grave y avanzar rápidamente si no recibe tratamiento. La peste neumónica también puede adquirirse por contacto con animales infectados.

La peste tiene otras formas clínicas:

Peste bubónica: suele aparecer después de la picadura de una pulga infectada o cuando la bacteria entra por una herida en la piel. Produce inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos.

suele aparecer después de la picadura de una pulga infectada o cuando la bacteria entra por una herida en la piel. Produce inflamación dolorosa de los ganglios linfáticos. Peste septicémica: ocurre cuando la bacteria infecta el torrente sanguíneo y puede causar afectaciones graves a distintos órganos.

ocurre cuando la bacteria infecta el torrente sanguíneo y puede causar afectaciones graves a distintos órganos. Peste faríngea: afecta la garganta y puede producirse después de ingerir carne contaminada.

afecta la garganta y puede producirse después de ingerir carne contaminada. Peste neumónica: afecta principalmente los pulmones y es la forma que puede transmitirse directamente de persona a persona.

El tratamiento consiste principalmente en antibióticos y atención médica. Entre los medicamentos utilizados contra la peste se encuentran ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, gentamicina y estreptomicina. Foto: Pexels (jorge.fotograma@gmail.comm)

¿Cómo se transmite la peste neumónica?

La transmisión puede ocurrir cuando una persona enferma expulsa partículas respiratorias al toser o estornudar. También existe riesgo por exposición a gotículas o secreciones procedentes de animales infectados.

La posibilidad de transmisión directa distingue a la peste neumónica de las formas bubónica y septicémica, que generalmente se relacionan con picaduras de pulgas infectadas o con el contacto de la bacteria con una lesión.

¿Cuáles son los síntomas de la peste neumónica?

Los síntomas pueden aparecer rápidamente y afectar principalmente al sistema respiratorio. Entre las manifestaciones descritas se encuentran:

Dificultad para respirar.

Fiebre.

Escalofríos.

Dolor de cabeza.

Dolor muscular y corporal.

Mareos.

Debilidad y fatiga.

Náuseas y vómitos.

Diarrea.

Neumonía grave.

La peste neumónica puede ser mortal si no recibe tratamiento. Por ello, la identificación temprana y la administración de antibióticos son elementos centrales para reducir el riesgo de complicaciones.

¿Cómo se trata la peste neumónica?

El tratamiento consiste principalmente en antibióticos y atención médica. Entre los medicamentos utilizados contra la peste se encuentran ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, gentamicina y estreptomicina.

El tratamiento puede complementarse con medidas de apoyo, como oxígeno y líquidos, dependiendo de la condición del paciente.

La atención temprana es especialmente importante. De acuerdo con la información proporcionada, las personas que reciben antibióticos durante las primeras 24 horas tienen mayores probabilidades de sobrevivir.

¿Existe una vacuna contra la peste neumónica?

Existen vacunas contra la peste, pero la protección específica frente a la forma neumónica no está completamente establecida. La OMS no recomienda la vacunación general contra la enfermedad.

La vacunación puede considerarse para determinados grupos con un riesgo elevado de exposición, entre ellos personal de laboratorio que trabaja de manera constante con la bacteria.

¿Por qué todavía existe la peste?

La peste continúa presente en distintas regiones del mundo pese a que actualmente puede tratarse con antibióticos. La bacteria Yersinia pestis circula principalmente entre poblaciones animales y sus pulgas, por lo que los casos humanos pueden aparecer cuando existe contacto con estos reservorios.

La enfermedad se encuentra en todos los continentes, excepto Oceanía. La OMS señala que desde la década de 1990 la mayoría de los casos humanos se han registrado en África.

En Estados Unidos, los casos son poco frecuentes y se concentran principalmente en estados del oeste. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) señalan que se registran en promedio alrededor de siete casos humanos al año.

El caso estadounidense más reciente de muerte por peste neumónica mencionado en la información proporcionada ocurrió en Arizona en julio de 2025. El paciente había tenido contacto con gatos enfermos.

¿Cómo prevenir la peste neumónica?

Las medidas de prevención se concentran en reducir la exposición a personas, animales o fluidos que puedan estar infectados.

Las recomendaciones incluyen:

Evitar el contacto directo con personas que tengan una infección sospechosa o confirmada.

Evitar contacto con fluidos corporales de personas enfermas.

Mantener higiene frecuente de manos con agua y jabón.

Utilizar equipo de protección al atender a pacientes con sospecha de peste neumónica.

Vigilar a familiares y contactos cercanos de una persona infectada.

Administrar antibióticos preventivos a contactos con riesgo de exposición cuando las autoridades sanitarias así lo indiquen.

En el caso de la investigadora rusa, la investigación continúa para determinar la causa de la neumonía y establecer si existe alguna relación con su trabajo en un instituto especializado en peste y otros patógenos.

La OMS mantiene comunicación con las autoridades rusas y señaló que actualizará su evaluación de riesgo cuando disponga de información adicional.