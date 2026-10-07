Muere Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo desahucio encendió las protestas por la vivienda y marcó la crisis política en España

Muere Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio desencadenó protestas por la vivienda en España. | Crédito: REUTERS

La mujer permanecía hospitalizada desde que fue desalojada el 23 de septiembre de la vivienda de Madrid en la que había vivido durante siete décadas; logró un acuerdo para regresar, pero murió antes de recibir el alta.

MADRID.- Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio se convirtió en detonante de las recientes protestas por la vivienda en España, murió este miércoles 7 de octubre tras permanecer hospitalizada desde que fue desalojada de su casa el pasado 23 de septiembre. El fallecimiento fue comunicado por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y confirmado por distintos medios españoles y por Reuters. Hasta ahora, no se ha informado oficialmente una causa médica específica de su muerte.

Su caso había rebasado el conflicto individual por un alquiler. En dos semanas impulsó movilizaciones, una acampada en la Puerta del Sol y un debate político sobre los desahucios y el precio de la vivienda. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó medidas relacionadas con esta crisis, el Congreso rechazó dos decretos el 2 de octubre y posteriormente Sánchez convocó elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre.

¿Quién era Maricarmen Abascal y por qué fue desahuciada?

María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, tenía 87 años y residía desde hacía alrededor de siete décadas en una vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el distrito de Retiro, en Madrid.

A los 87 años murió Maricarmen Abascal, símbolo de la lucha contra los desahucios en España. 🕊️



La mujer fue desalojada el pasado 23 de septiembre de la vivienda donde vivió durante 71 años, pese a que nunca dejó de pagar su alquiler y servicios. Tras el desahucio, permaneció… pic.twitter.com/gLEL6PruIw — EL IMPARCIAL (@elimparcialcom) October 7, 2026

El 23 de septiembre de 2026 fue ejecutado su desahucio. Su caso ya había generado movilizaciones para intentar evitar que tuviera que abandonar el inmueble.

Después del desalojo, Maricarmen fue ingresada en el Hospital Gregorio Marañón, donde permaneció durante los siguientes 15 días.

Su situación comenzó a concentrar el debate sobre un problema que afectaba a más personas: el acceso y la permanencia en una vivienda ante el aumento de los alquileres y los procesos de desahucio.

Te puede interesar: Maricarmen, de 87 años, da sus primeras palabras tras ser desalojada de la casa donde vivió 71 años: “No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”

¿Qué pasó después del desahucio de Maricarmen?

La expulsión de la mujer provocó movilizaciones en Madrid y posteriormente protestas relacionadas con la vivienda en España.

FOTO DE ARCHIVO: Manifestantes acampan en la Puerta del Sol, exigiendo medidas políticas para detener los desahucios y abordar la crisis de la vivienda, tras el desahucio de una mujer de 87 años de su casa, en Madrid, España, el 2 de octubre de 2026. | Crédito: REUTERS/Alejandro Martinez Velez/File Photo (Alejandro Martinez Velez/REUTERS)

Entre las acciones estuvieron:

Manifestaciones para exigir medidas contra los desahucios.

Una acampada en la Puerta del Sol de Madrid .

. Protestas contra el incremento de los alquileres.

Presión para que el Gobierno aprobara nuevas medidas de vivienda.

Reuters señala que el caso de Maricarmen se convirtió en un catalizador de las protestas que colocaron la crisis de la vivienda en el centro de la discusión política española.

Durante su hospitalización, la propia Maricarmen continuó enviando mensajes a quienes participaban en las movilizaciones.

Uno de los mensajes que posteriormente recordó el Sindicato de Inquilinas fue:

Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro”.

¿Maricarmen había logrado recuperar su vivienda?

Sí, pero nunca pudo regresar.

Cinco días después del desahucio, el 28 de septiembre, representantes de Maricarmen y la empresa propietaria, Urbagestión, alcanzaron un acuerdo después de una negociación en la que intervino como mediadora la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

El pacto establecía dos condiciones centrales:

Un nuevo contrato de alquiler por ocho años .

. Una renta que no superaría el 30% de los ingresos netos de Maricarmen.

La mujer aceptó posteriormente el acuerdo, pero su regreso estaba condicionado a que recibiera el alta del Hospital Gregorio Marañón.

El alta nunca llegó.

Maricarmen permaneció ingresada hasta su muerte este 7 de octubre.

El Sindicato de Inquilinas sostuvo después de conocer el fallecimiento que la solución había llegado demasiado tarde y calificó el proceso vivido por la mujer como una situación que pudo evitarse.

¿Cómo influyó su caso en las medidas de vivienda de España?

La dimensión política del caso quedó reflejada incluso en una norma oficial.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este 7 de octubre el Real Decreto-ley 29/2026, que establece medidas urgentes relacionadas con la función social de la vivienda y la ampliación de la oferta asequible.

El propio documento menciona expresamente el caso de María del Carmen Abascal y señala que su desahucio despertó una respuesta social que llevó al Gobierno a plantear medidas dirigidas, entre otros sectores, a quienes temen perder su vivienda, personas que viven de alquiler, jóvenes y familias.

El Gobierno ya había aprobado el 29 de septiembre dos decretos en materia de vivienda, después de las movilizaciones provocadas por el caso.

Sin embargo, ambos textos fueron rechazados posteriormente en el Congreso.

Te puede interesar: El rechazo a dos leyes de alquiler en España desata protestas en 50 ciudades tras el desalojo de una mujer de 87 años y abre la puerta a elecciones anticipadas en noviembre

¿Qué relación tuvo el caso Maricarmen con las elecciones anticipadas en España?

La crisis de vivienda pasó a formar parte de una crisis política más amplia.

Tras el rechazo parlamentario de los decretos, Pedro Sánchez anunció la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Sánchez convoca elecciones anticipadas para el 29 de noviembre tras el bloqueo a sus medidas de vivienda y abre una nueva disputa por el Gobierno de España. | Crédito: REUTERS

De esta forma, en menos de dos semanas, el caso de una mujer de 87 años que intentaba permanecer en la vivienda donde había pasado la mayor parte de su vida terminó conectado con:

Protestas y manifestaciones.

Una acampada en el centro de Madrid.

Dos decretos sobre vivienda.

Su rechazo en el Congreso.

Nuevas medidas publicadas en el BOE.

El adelanto de las elecciones generales.

El debate sobre la vivienda continuará, por tanto, durante el proceso electoral español.

¿Qué dijeron Pedro Sánchez y otros integrantes del Gobierno tras su muerte?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias a la familia y personas cercanas a Maricarmen después de conocerse su fallecimiento.

Pedro Sánchez, presidente de España, en una fotografía de archivo. | Crédito: EFE

La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló que su caso había despertado conciencia sobre la situación de la vivienda en España.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, afirmó que Maricarmen se había convertido en un símbolo de lo que atraviesan familias, personas mayores y jóvenes que buscan acceder a una vivienda o conservar la que tienen.

¿Qué se sabe sobre la causa de muerte de Maricarmen?

Maricarmen murió en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, donde permanecía ingresada desde el día de su desahucio.

Hasta el momento de la confirmación de su fallecimiento, no se había difundido públicamente una causa médica específica de muerte.

Por ello, no es posible establecer con la información disponible una relación médica directa entre el desahucio y su fallecimiento.

Lo confirmado es que fue desalojada el 23 de septiembre, permaneció hospitalizada desde entonces y murió 15 días después, antes de poder regresar a la vivienda para la que ya había aceptado un nuevo contrato.

El caso que comenzó con la disputa por la permanencia de una mujer de 87 años en su casa terminó convertido en uno de los principales símbolos de la discusión sobre vivienda en España. Su muerte ocurre mientras las protestas continúan y el país se prepara para votar el 29 de noviembre.

Te puede interesar: Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España al 29 de noviembre y se juega su continuidad con la vivienda como uno de los ejes de campaña