Cuba y EU mantienen contacto, pero niegan negociación formal

Cuba y Estados Unidos sostienen reunión en La Habana en medio de tensiones. | Foto: Especial GH

La funcionaria cubana resumió la situación con una frase: “Lo que tenemos con Estados Unidos son canales de comunicación”.

Cuba y Estados Unidos mantienen abiertos algunos canales de comunicación, pero no existe actualmente una negociación formal entre ambos gobiernos, de acuerdo con Lianys Torres Rivera, encargada de negocios de la embajada cubana en Washington. En una entrevista con Reuters, la diplomática explicó que los contactos recientes incluyen reuniones, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, aunque no han avanzado hacia una agenda para reanudar conversaciones oficiales.

La declaración contrasta con lo dicho por el presidente estadounidense Donald Trump durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de septiembre. En esa ocasión, Trump afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba “deep into negotiations” —en plena negociación— con Cuba. El mandatario también sostuvo que su gobierno busca un “cambio fundamental” en la situación de la isla.

La diferencia entre ambas versiones coloca el foco en una pregunta central: ¿Estados Unidos y Cuba están negociando o únicamente mantienen comunicación diplomática? Por ahora, las declaraciones disponibles muestran que existen contactos, pero no hay confirmación pública de una negociación formal con una agenda definida.

¿Qué contactos mantienen Cuba y Estados Unidos?

Torres Rivera explicó a Reuters que los intercambios entre ambos países han ocurrido mediante distintos canales.

Entre ellos se encuentran:

Reuniones entre representantes de ambos gobiernos.

Llamadas telefónicas.

Mensajes mediante WhatsApp.

Contactos diplomáticos cuyo calendario, participantes y temas no fueron revelados.

La funcionaria cubana resumió la situación con una frase: “Lo que tenemos con Estados Unidos son canales de comunicación”.

De acuerdo con su versión, estos contactos no han llegado al punto de establecer una agenda de negociación ni han permitido reanudar las conversaciones oficiales.

La precisión es relevante porque mantener comunicación diplomática no equivale necesariamente a sostener una negociación. Un canal puede utilizarse para intercambiar mensajes, plantear posiciones, abordar asuntos específicos o mantener abierta la posibilidad de conversaciones posteriores sin que exista un proceso formal de negociación.

¿Por qué hay versiones diferentes sobre las negociaciones?

El principal contraste surgió después de las declaraciones de Trump ante Naciones Unidas.

El presidente estadounidense dijo que Rubio estaba negociando directamente con Cuba. En el mismo discurso afirmó que la situación de la isla estaba bajo una fuerte presión y sostuvo que el gobierno cubano terminaría cayendo.

La delegación cubana abandonó la sala durante las declaraciones de Trump en señal de protesta.

Días después, Trump volvió a expresar optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Cuba. El 26 de septiembre dijo que ambos países llegarían a un acuerdo y agregó que probablemente no sería necesario utilizar al Ejército estadounidense.

“Cuba siempre se ha preparado para una agresión de Estados Unidos”, dijo la funcionaria a Reuters, al explicar que la isla está aumentando sus capacidades defensivas. REUTERS/Stringer (Stringer ./REUTERS)

Sin embargo, esa expectativa no significa que ya exista un acuerdo ni que las partes hayan establecido una negociación formal.

De hecho, el canciller cubano Bruno Rodríguez había declarado a principios de septiembre que no había negociaciones en curso ni previstas con Washington.

¿Cuál es la postura de Cuba?

La Habana asegura que está dispuesta a mantener un diálogo, pero establece un límite sobre el contenido de cualquier eventual conversación.

Torres Rivera afirmó que Cuba permanece abierta a un diálogo “respetuoso”, aunque advirtió que el gobierno cubano no es “ingenuo” frente a las amenazas provenientes de Washington.

La diplomática señaló además que la principal “línea roja” de Cuba es su negativa a negociar modificaciones de su sistema político.

Desde la perspectiva de La Habana, las exigencias estadounidenses relacionadas con la salida de los dirigentes cubanos constituyen una violación de su soberanía.

Torres Rivera también rechazó las acusaciones de Washington de que Cuba represente una amenaza para la seguridad nacional estadounidense o interfiera en los asuntos internos de Estados Unidos.

Cuba dice que aumenta sus preparativos de defensa

La tensión entre ambos gobiernos también tiene una dimensión militar.

Torres Rivera afirmó que Cuba ha incrementado sus preparativos ante la posibilidad de una acción militar estadounidense.

“Cuba siempre se ha preparado para una agresión de Estados Unidos”, dijo la funcionaria a Reuters, al explicar que la isla está aumentando sus capacidades defensivas.

La declaración ocurre mientras Trump mantiene abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo sin recurrir a una intervención militar. El mandatario dijo a finales de septiembre que no creía que fuera necesario utilizar al Ejército.

Por ello, aunque existe una retórica de presión y advertencias, no debe interpretarse que una acción militar estadounidense contra Cuba sea inminente. Lo que está confirmado son las declaraciones de las autoridades y el contexto de presión política y económica.

¿Qué busca Estados Unidos de Cuba?

La administración Trump ha señalado que pretende un cambio político en la isla.

Durante su intervención ante la ONU, Trump dijo que buscaba un “cambio fundamental” en Cuba y calificó al gobierno de la isla como un “Estado fallido”.

Por su parte, Rubio ha insistido en que Cuba tiene la posibilidad de modificar su rumbo político. En declaraciones realizadas durante la Asamblea General de la ONU, el secretario de Estado sostuvo que la Revolución cubana había fracasado y planteó la cuestión de qué podría sustituirla. También señaló que Washington estaba dispuesto a involucrarse si las autoridades cubanas aceptaban avanzar en esa dirección.

Washington también ha reclamado cambios económicos y políticos, entre ellos elecciones que considera libres y justas. Reuters reportó que el gobierno estadounidense considera insuficientes las reformas económicas anunciadas por La Habana.

La presión económica también forma parte del conflicto

El desacuerdo diplomático ocurre mientras Estados Unidos mantiene y endurece medidas de presión económica contra Cuba.

Reuters reportó que la administración Trump incrementó recientemente las restricciones relacionadas con los viajes de ciudadanos estadounidenses a la isla y con el acceso del sector privado cubano al sistema bancario estadounidense.

La situación económica cubana se ha complicado además por la escasez de combustible y los apagones. Reuters ha relacionado parte de estas dificultades con las medidas estadounidenses sobre el suministro de petróleo.

La Habana sostiene que las sanciones afectan directamente a la población cubana y las considera parte de una estrategia para presionar al gobierno.

Washington, en cambio, sostiene que sus medidas buscan ejercer presión sobre las autoridades cubanas para impulsar cambios económicos, políticos y relacionados con los derechos humanos.

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¿Entonces hay diálogo entre Cuba y Estados Unidos?

Sí, existen canales de comunicación. Lo que no está confirmado es una negociación formal en marcha.

La distinción es importante porque las dos partes están utilizando términos diferentes para describir una situación que todavía no se ha traducido en un proceso negociador público.

Por un lado, la representante diplomática cubana habla de contactos mediante reuniones, llamadas y mensajes, pero niega que exista una agenda de negociación.

Por otro, Trump ha descrito esos contactos como negociaciones y ha expresado su expectativa de que Estados Unidos y Cuba lleguen a un acuerdo.

Hasta ahora, no se ha anunciado públicamente un calendario de conversaciones formales, una agenda conjunta ni un acuerdo entre ambos gobiernos.

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El principal obstáculo: el sistema político cubano

El punto de mayor diferencia parece estar en las condiciones que cada gobierno considera aceptables.

Cuba sostiene que puede dialogar con Estados Unidos, pero no está dispuesta a negociar un cambio de su sistema político ni la salida de sus dirigentes como condición para hacerlo. Estados Unidos, por su parte, ha planteado la necesidad de una transformación política de la isla y ha cuestionado que las reformas económicas emprendidas por La Habana sean suficientes.

Así, los contactos diplomáticos continúan, pero las posiciones de fondo siguen separadas.

Por ahora, la información disponible permite hablar de comunicación entre Washington y La Habana, pero no de un acuerdo ni de una negociación formal concluida o públicamente establecida. Ese es el punto central que diferencia las declaraciones de ambas partes y que deberá observarse en los próximos contactos diplomáticos.