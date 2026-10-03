EEUU intercepta buque con combustible rumbo a Cuba y lo escolta hasta México

El carguero Grace fue abordado en el Caribe el 5 de septiembre y llevado al puerto de Progreso, Yucatán, donde la Marina de México confirmó la presencia de grandes cantidades de combustible.

La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó el pasado 5 de septiembre al buque Grace en el mar Caribe, entre Cuba y México, debido a que presuntamente transportaba combustible con destino a la isla.

La embarcación fue abordada en aguas internacionales y posteriormente escoltada hasta Puerto Progreso, Yucatán, donde una inspección de la Secretaría de Marina (Semar) confirmó la presencia de grandes cantidades de combustible.

La información fue difundida por la Guardia Costera de Estados Unidos y retomada por La Jornada, Reuters y EFE. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el Grace navegaba hacia Cuba y utilizaba maniobras asociadas con la llamada “flota oscura”, término utilizado para describir embarcaciones que recurren a prácticas destinadas a dificultar su rastreo o identificación.

El caso cobra relevancia porque ocurre en medio del endurecimiento de las restricciones de Estados Unidos sobre los envíos de combustible hacia Cuba y después de otra operación contra un buque que, según la Guardia Costera, también transportaba hidrocarburos hacia la isla.

¿Qué pasó con el buque Grace?

Según la Guardia Costera estadounidense, un equipo táctico abordó el Grace a principios de septiembre mientras navegaba por el Caribe.

La dependencia afirmó que la embarcación se dirigía hacia Cuba y que “parecía emplear tácticas comunes entre la flota oscura”.

Después del abordaje, el buque quedó bajo control de los guardacostas estadounidenses y fue escoltado hasta Progreso, Yucatán.

La Jornada reportó que el Grace mide alrededor de 100 metros y que, de acuerdo con registros de monitoreo marítimo consultados por ese medio, navegaba bajo bandera de las Islas Comoras.

¿Qué encontraron en México?

Una vez que la embarcación llegó a Progreso, un equipo de inspección de la Secretaría de Marina confirmó la presencia de grandes cantidades de combustible almacenadas en los tanques de lastre.

Los tanques de lastre están diseñados para transportar agua y ayudar a mantener la estabilidad de una embarcación, no para almacenar combustible.

La Guardia Costera también señaló que el Grace llevaba varios contenedores que, según la dependencia, se creía que contenían combustible.

Hasta ahora no se ha informado públicamente cuánto combustible transportaba el buque. Tampoco se han dado a conocer detalles suficientes para establecer qué tipo de combustible era o cuál era su valor comercial.

¿Por qué Estados Unidos interceptó al barco?

La Guardia Costera estadounidense presentó la operación como parte de sus acciones contra lo que considera envíos ilícitos de combustible hacia Cuba.

El almirante Kevin Lunday, comandante de la Guardia Costera, afirmó:

Altamar no es santuario para la ilegalidad”.

La dependencia también sostuvo que almacenar combustible en los tanques de lastre representa un riesgo para el medio ambiente marino.

Según su explicación, transportar hidrocarburos de esa manera puede aumentar el riesgo de derrames y afectar a comunidades costeras, zonas pesqueras y ecosistemas marinos.

Sin embargo, existe un punto que permanece sin aclarar.

La duda sobre la autoridad para detenerlo

El Grace fue interceptado en aguas internacionales. La Jornada informó que consultó a la Guardia Costera estadounidense sobre la autoridad legal utilizada para abordar y tomar el control de la embarcación.

Al cierre de esa información, los funcionarios estadounidenses no habían respondido a esas preguntas.

Por ello, aunque la Guardia Costera sostiene que la operación fue realizada de acuerdo con el derecho internacional, no se ha explicado públicamente en detalle cuál fue la base jurídica específica utilizada para interceptar el buque en aguas internacionales.

La propia Guardia Costera señaló que sus operaciones se realizan en coordinación con autoridades de los países de bandera y de los puertos, y mencionó como marco la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

¿Qué participación tuvo México?

La participación mexicana que sí ha sido reportada ocurrió después de que el Grace fue llevado a Puerto Progreso.

Ahí, personal de la Marina inspeccionó la embarcación y confirmó la existencia de combustible.

La Jornada señaló que solicitó información a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para conocer el grado de participación de autoridades mexicanas en la operación, pero no había recibido respuesta al cierre de su publicación.

La Guardia Costera de Estados Unidos, por su parte, presentó el operativo como un esfuerzo coordinado con México.

¿Es el primer buque detenido por llevar combustible a Cuba?

No. La Guardia Costera estadounidense indicó que la operación contra el Grace ocurrió después de otra intervención contra el Jaira Provider, una embarcación que, según la dependencia, también transportaba combustible hacia Cuba.

De acuerdo con la información difundida por la Guardia Costera, el Jaira Provider fue abordado y detenido a principios del verano.

Esto muestra que la operación contra el Grace forma parte de una serie de acciones de Estados Unidos para impedir envíos de hidrocarburos hacia Cuba.

Te puede interesar: G7 libera 100 millones de barriles de petróleo y diésel ¿Por qué lo hace y qué puede pasar con los precios?

¿Por qué Cuba tiene problemas con el suministro de combustible?

El caso ocurre mientras Cuba enfrenta problemas de suministro energético y cortes de electricidad.

Reuters y otros medios han señalado que las restricciones estadounidenses sobre el suministro de petróleo se han sumado a problemas que ya afectaban al sistema energético cubano.

La situación también está relacionada con la reducción de los envíos provenientes de proveedores tradicionales de la isla.

En este contexto, cualquier cargamento de combustible destinado a Cuba adquiere importancia para el funcionamiento del sistema eléctrico, el transporte y otras actividades que dependen de los hidrocarburos.

¿Qué significa la llamada “flota oscura”?

El término “flota oscura” se utiliza para describir redes de embarcaciones que recurren a diferentes mecanismos para ocultar o dificultar el seguimiento de sus movimientos.

Entre las prácticas que suelen asociarse con estas redes están cambios frecuentes de identificación, apagado de sistemas de localización o transferencias de carga entre barcos.

En este caso, la Guardia Costera estadounidense afirmó que el Grace “parecía emplear tácticas comunes entre la flota oscura”.

Es importante precisar que esta descripción corresponde a la evaluación de las autoridades estadounidenses y no significa, por sí misma, que todas las circunstancias del caso hayan sido establecidas públicamente.