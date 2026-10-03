Estados Unidos desplegó a 500 elementos en frontera con México mientras Marina envía navales, vehículos y drones a Tamaulipas
Del lado estadounidense, las autoridades militares activaron recursos para reforzar la detección en su franja territorial.
MÉXICO. — Las autoridades de México y Estados Unidos pusieron en marcha un operativo de seguridad coordinado en la región fronteriza del Valle del Río Grande, mediante la modalidad de operaciones espejo.
La estrategia binacional contempla el despliegue paralelo de fuerzas armadas en ambos lados del límite territorial para estrechar la vigilancia y mejorar la detección de riesgos.
De acuerdo con un comunicado conjunto difundido por el diario El Universal, la Secretaría de Marina (Semar), la Armada de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron que el objetivo central es resguardar la seguridad fronteriza garantizando la soberanía de cada nación.
El despliegue de la Marina mexicana en Tamaulipas
En el territorio nacional, las fuerzas armadas mexicanas activaron protocolos de vigilancia en puntos clave de la franja norte:
- Estrategia asignada: La Armada de México ejecuta estas acciones a través del Sector Naval de Matamoros, Tamaulipas, bajo el marco de la denominada Operación Sable.
- Recursos humanos: Se desplegaron 159 elementos navales de forma directa en las zonas fronterizas.
- Equipamiento y tecnología: La fuerza mexicana utiliza 11 vehículos terrestres y dos drones para patrullajes aéreos y monitoreo en tiempo real.
Lee también: Maseca con distintivos del DIF Tamaulipas fue encontrada a la venta en Alemania como ingrediente para preparar comida mexicana y provocó sospechas sobre ayudas sociales revendidas, aunque el organismo de gobierno señala que no tiene elementos para identificarla como parte de sus programas
Las maniobras de las fuerzas armadas de Estados Unidos en Texas
Del lado estadounidense, las autoridades militares activaron recursos para reforzar la detección en su franja territorial:
- Operación estadounidense: El Comando Norte de los Estados Unidos (USNORTHCOM) encabeza las acciones bajo el nombre de operación Vanguardia Ardiente.
- Elementos en campo: El gobierno estadounidense desplegó aproximadamente 500 elementos de sus fuerzas armadas en el Valle del Río Grande, Texas.
Principios de la relación binacional en materia de seguridad
La Secretaría de Marina reiteró que mantendrá las labores de patrullaje en la frontera norte bajo criterios diplomáticos estrictos:
- Cooperación internacional: Cualquier intercambio de información o mecanismo de colaboración requiere respetar las atribuciones y la jurisdicción legal de cada país.
- Los cuatro ejes de la política mexicana: Las autoridades recordaron que la relación binacional se rige bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.