En Cuba operan más de 16 mil empresas privadas pero no es un giro al capitalismo sino reformas económicas, aclara gobierno cubano

La apertura al sector privado ha generado debate sobre el rumbo ideológico y la estructura del sistema estatal.

CUBA. — El gobierno de Cuba reportó la apertura de 16 mil 100 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) privadas como parte de un paquete de 176 reformas económicas orientadas a transformar la estructura productiva de la isla.

De acuerdo con información publicada por el diario El Universal, el primer ministro cubano, Manuel Marrero, detalló que tan solo en los últimos tres meses se aprobaron 3 mil 600 nuevas entidades bajo este esquema de apertura comercial.

Pese al avance en la creación de estos nuevos actores económicos, las autoridades reconocieron que las medidas aún no se reflejan de manera directa en el bienestar cotidiano de la ciudadanía, la cual enfrenta un contexto de alta vulnerabilidad y contracción económica.

Avance de las reformas y nuevos actores económicos en la isla

Durante su participación en el pódcast oficial ‘Desde la Presidencia’, conducido por el mandatario Miguel Díaz-Canel, el primer ministro ofreció un desglose sobre la implementación del plan de ajuste:

Reducción de trámites: Marrero afirmó que las MiPyMEs “son actores económicos a los cuales se les han quitado todas las trabas para que puedan producir más y generar más riquezas”.

Marrero afirmó que las MiPyMEs “son actores económicos a los cuales se les han quitado todas las trabas para que puedan producir más y generar más riquezas”. Trascendencia del plan: El funcionario calificó las decisiones vigentes como “uno de los procesos más profundos en el modelo económico y social que se ha hecho en los últimos años”.

El funcionario calificó las decisiones vigentes como “uno de los procesos más profundos en el modelo económico y social que se ha hecho en los últimos años”. Estatus de las reformas: De las 176 medidas aprobadas en junio, las autoridades han puesto en marcha 160 reformas y ratificado 197 normas jurídicas para su respaldo legal.

De las en junio, las autoridades han puesto en marcha y ratificado para su respaldo legal. Otras modalidades de trabajo: Además de las MiPyMEs, el reporte contabiliza la aprobación de 448 cooperativas no estatales y el registro de más de 385 mil trabajadores por cuenta propia.

La Habana respondió al reporte de Axios sobre presuntos drones militares con una defensa de su derecho a la legítima defensa, mientras Díaz-Canel advirtió que una agresión de EEUU tendría consecuencias para Cuba y la estabilidad regional. | Foto: Especial GH.

La postura del gobierno ante las dudas de un cambio de modelo

La apertura al sector privado ha generado debate sobre el rumbo ideológico y la estructura del sistema estatal. Ante estos cuestionamientos, la jefatura de gobierno fijó su posición:

Rechazo a la transición capitalista: Frente a las reservas sobre si la apertura representa “un viraje hacia el capitalismo”, Marrero aseguró que “para nada” es así.

Frente a las reservas sobre si la apertura representa “un viraje hacia el capitalismo”, Marrero aseguró que “para nada” es así. Equilibrio social: Las autoridades sostienen que las medidas buscan “equilibrio en materia de lo social y sin renunciar a los principios fundacionales de la Revolución”.

Las autoridades sostienen que las medidas buscan “equilibrio en materia de lo social y sin renunciar a los principios fundacionales de la Revolución”. Predominio del sector público: El gobierno enfatizó que el sector presupuestado mantendrá “el peso mayor en todo el país”, priorizando la gratuidad y gestión estatal en áreas centrales como la salud y la educación.

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Situación de vulnerabilidad y panorama macroeconómico

El anuncio de las reformas ocurre en un marco de complejidad económica marcado por la caída en los indicadores de producción y el impacto de las sanciones internacionales:

Población vulnerable: Las autoridades identificaron a 883 mil personas en “mayor situación de vulnerabilidad”, por lo que iniciaron un proceso de reordenamiento en los programas de protección social.

Las autoridades identificaron a en “mayor situación de vulnerabilidad”, por lo que iniciaron un proceso de reordenamiento en los programas de protección social. Impacto en la calidad de vida: El propio primer ministro admitió que “aún esos resultados no se aprecian en la calidad de vida de la población”.

El propio primer ministro admitió que “aún esos resultados no se aprecian en la calidad de vida de la población”. Contracción acumulada: La economía cubana acumuló una caída del 15 % entre 2020 y 2025 .

La economía cubana acumuló una caída del . Proyección del PIB: Estimaciones independientes proyectan una contracción adicional del 10.3 % en el Producto Interior Bruto para este año.

Estimaciones independientes proyectan una contracción adicional del para este año. Presión externa: La actividad productiva enfrenta limitaciones asociadas a políticas gubernamentales ineficientes y a la intensificación de las medidas de presión de Estados Unidos, que incluyen restricciones sobre el suministro de petróleo.

Preguntas clave para comprender la reforma económica en Cuba