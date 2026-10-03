Trump publica el número de un senador y pide a habitantes de Arkansas presionarlo para aprobar la ley que mantendría el horario de verano todo el año

Donald Trump pidió a habitantes de Arkansas presionar al senador Tom Cotton para apoyar el horario de verano permanente. (AP Foto/Alex Brandon)

La propuesta ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, pero permanece detenida en el Senado, donde el republicano Tom Cotton ha expresado su oposición a mantener el cambio de horario de forma permanente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó este sábado al senador republicano por Arkansas, Tom Cotton, para que apoye la ley que busca mantener de manera permanente el horario de verano y pidió a los habitantes de ese estado que se comuniquen con el legislador para convencerlo de respaldarla.

De acuerdo con las publicaciones realizadas por Trump en su red social Truth Social, el mandatario señaló que Cotton, a quien llamó “amigo”, está frenando la iniciativa en el Senado y pidió a los ciudadanos de Arkansas que le hagan saber que quieren que avance. En una de esas publicaciones también difundió un número que presentó como el teléfono celular del senador.

¿Qué quiere cambiar la ley sobre el horario de verano?

La propuesta se conoce como Sunshine Protection Act o Ley de Protección de la Luz Solar y busca terminar con el cambio de horario que se realiza dos veces al año.

La iniciativa pretende que el horario de verano se mantenga durante todo el año, por lo que ya no sería necesario adelantar y atrasar los relojes de manera periódica.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ya aprobó el proyecto por 308 votos a favor y 117 en contra, pero todavía debe avanzar en el Senado para convertirse en ley.

¿Por qué Trump quiere mantener el horario de verano?

Trump sostiene que las personas prefieren tener más luz solar durante la tarde en lugar de contar con ella durante las primeras horas del día.

En sus publicaciones, el presidente estadounidense argumentó que nadie quiere dedicar tiempo a cambiar los relojes dos veces al año y puso como ejemplo actividades deportivas que podrían beneficiarse de contar con más luz durante la tarde.

“Tener luz del sol en la tarde es mejor que por la mañana”, afirmó Trump.

También mencionó a jugadores de golf y tenis, cazadores y agricultores entre quienes, según su postura, podrían aprovechar más horas de luz durante la tarde.

Donald Trump has posted Republican Senator Tom Cotton’s personal cellphone number after Cotton opposed the Sunshine Protection Act, which would make daylight saving time permanent. pic.twitter.com/oLXiHuDSSc — Pop Base (@PopBase) October 3, 2026

Trump pidió a los habitantes de Arkansas presionar a Cotton

En su mensaje, Trump se dirigió directamente a los habitantes de Arkansas y les pidió comunicarse con Cotton para solicitarle que respalde la iniciativa.

“Todos en Arkansas, Tom Cotton, un amigo mío, está frenando un proyecto de ley muy importante”, escribió el mandatario, antes de pedir a los ciudadanos que le hicieran saber al senador que debía apoyar la propuesta.

Trump también sostuvo que el proyecto debería avanzar con apoyo de ambos partidos y criticó que el proceso permanezca detenido en el Senado.

¿Por qué el proyecto sigue detenido en el Senado?

Aunque la Cámara de Representantes ya aprobó la Sunshine Protection Act, su avance en el Senado permanece detenido debido a la oposición de legisladores republicanos, entre ellos Cotton.

Cotton sostiene una posición distinta a la de Trump sobre mantener permanentemente el horario de verano. Uno de sus principales argumentos es que el cambio provocaría mañanas más oscuras durante el invierno, una situación que afectaría especialmente a quienes deben salir temprano de sus casas, incluidos estudiantes.

Por ahora, la propuesta necesita avanzar en el Senado para que pueda convertirse en una modificación permanente del sistema de horarios en Estados Unidos.