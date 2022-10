Se viene nueva película de Tarzán: ahora Sony tiene los derechos

ESTADOS UNIDOS.- En medio de un renovado interés por readaptar historias clásicas (Winnie the Pooh, La Sirenita, Pinocho...), llega el turno de Tarzán. Recientemente, Sony adquirió los derechos del personaje y ha anunciado su intención de renovarlo.

Hay que recordar que el personaje de Tarzán ha pasado por diversas representaciones a lo largo de su casi siglo y medio de existencia. La adaptación más popular para el público contemporáneo es probablemente la película animada de Disney.

Sin embargo, la obra inició con el libro de Edgar Rice Burroughs, Tarzan de los monos, de 1888. También ha visto adaptaciones live-action; la más reciente fue la de Warner en 2016.

Una reinvención total

Según The Hollywood Reporter, Sony Pictures recientemente tiene el propósito de presentar una versión el objetivo renovada de Tarzán. El medio informó que Sony quiere hacer una “reinvención total” de Tarzán y esa propiedad intelectual para el siglo XXI.

No se han dado más detalles del proyecto. De hecho, Sony no ha nombrado guionista ni director aún. Con todo, no es difícil pensar que la versión que ofrecerán considerará las nuevas tendencias e intereses. Habrá que esperar para ver las reacciones que genera.

Tal vez te puede interesar: Guillermo del Toro narra sus ‘curiosidades’