Salinas Pliego le dice "muerde almohadas" a Álvaro Delgado durante riña en Twitter sobre los estadounidenses que murieron en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de Twitter se desató una riña entre el periodista Álvaro Delgado Gómez y el empresario Ricardo Salinas Pliego, derivado de una nota de los cuatro estadounidenses encontrados en Tamaulipas, de los cuales dos fallecieron.

Director de investigación de Sin Embargo compartió una nota del medio en Twitter en la que se menciona que las cuatro víctimas de EU "sabían del riesgo" del viaje a México y "lo tomaron".

Ante esta publicación, Salinas Pliego llamó "muerde almohadas" al periodista, señalando que "nos da un ejemplo claro de porqué los pendej.. con poder son peligrosos hasta con sus textos para la sociedad”.

Te puede interesar: Joaquín López Dóriga llama imbécil a Álvaro Delgado y le contesta: "Extorsionador y corrupto"

¿Por qué no darle poder a un pendejø? “El muerde almohadas” de Álvaro nos da un ejemplo claro de porqué los pendejøs con poder son peligrosos hasta con sus textos para la sociedad. Deberíamos de reportarle su cuenta de twitter, por negar un hecho violento ���� https://t.co/8si2ke6Y9S

Álvaro Delgado contestó el ataque indicando que Salinas Pliego se “suma al narcotraficante Felipe Calderon y a sus iletrados seguidores", además de que viven "en las mismas cloacas".

El empresario contestó una vez más cuestionando a Delgado, tras algunos insultos, si de verdad piensa que las víctimas estadounidenses tuvieron la culpa de lo que sucedió al venir a territorio mexicano.

Yo creo que no es una opinión digna ni siquiera de usted (de quien no espero nada bueno). Vaya, cuando uno cree que no pueden ser más pendej.. se superan!”, añadió.