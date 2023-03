Joaquín López Dóriga llama imbécil a Álvaro Delgado y le contesta: "Extorsionador y corrupto"

CIUDAD DE MÉXICO.-El ex titular de noticias de Televisa, Joaquín López Dóriga, llamó imbécil al periodista Álvaro Delgado y él le contestó que “es un extorsionador y corrupto”.

La disputa comenzó debido a que Delgado compartió información en su Twitter de que los secuestrados en Tamaulipas venían a una cirugía y que -según allegados- sabían que era peligroso el viaje y decidieron tomarlo.

Lo que divulgó el periodista de Sin Embargo eran declaraciones de personas cercanas a las víctimas que había reportado la agencia estadounidense AP.

¿Qué dijo Joaquín López Dóriga?

Dóriga compartió una captura del mensaje de Delgado en Twitter y escribió:

“Así los oficiantes de la #-T. Los mataron “por arriesgados”. “Es un riesgo” venir a México ¡y lo tomaron! Así las salidas. Fue por su culpa. Les digo…”.

Yo no tengo la culpa de que @lopezdoriga sea imbécil y corrupto.— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 7, 2023

A este comentario, Delgado agregó:

“¿Ya no sabes qué es una nota informativa y un titular, mentiroso @lopezdoriga? Tampoco sabes qué es dignidad, ladrón. Yo no tengo la culpa de que @lopezdoriga sea imbécil y corrupto”.

A esto Dóriga reviró:

“La culpa de que seas imbécil y corrupto es toda tuya. Es tu absoluta exclusividad ¡Imbécil! -como insultas- No repartas aunque te sobra. @alvaro_delgado”.

Por último Delgado detalló:

“Yo no te dije que robes, extorsiones y te sometas a todo poder por dinero, @lopezdoriga. Yo me dedico al periodismo y tú a la manipulación, la mentira y la abyección. No sabes, además, ni leer una nota informativa, que motivó tu ataque en mi contra. Tú tienes dinero, yo dignidad”.

Ya no hubo registro de que Dóriga contestara.

" @FelipeCalderon, mudo y apestado": Dos humillaciones públicas sufrió Calderón: No fue invitado al acto inaugural del Instituto Atlántico de Estudios, de José María Aznar, y se suspendió indefinidamente el curso que impartiría... Pero hay más: https://t.co/4LVKwY10KD— Alvaro Delgado Gómez (@alvaro_delgado) March 8, 2023

¿Por qué Álvaro Delgado le dijo extorsionar a Joaquín López Dóriga?

Cabe recordar que María Asunción Aramburuzabala, empresaria y heredera de Grupo Modelo, declaró a la revista Forbes, que tanto Joaquín López-Dóriga como su esposa Adriana Pérez Romo, intentaron extorsionarla luego de amenazarla con difamarla si no pagaba la cantidad de 5 millones de dólares.

De acuerdo con Animal Político, que cita al diario Reforma, la empresaria buscaba continuar con la construcción de 122 departamentos en la calle Rubén Darío 225, que se ubica en Polanco, mediante su inmobiliaria Abilia, sin embargo, según denunció Aramburuzabala, la esposa de López-Dóriga y cuatro personas más, pidieron tal cantidad millonaria para no desacreditarla a través de los medios de comunicación en los que participaba el comunicador.

Joaquín López Dóriga y el dinero del gobierno

Joaquín López Dóriga ha perdido millones de pesos en publicidad del gobierno desde que entró Andrés Manuel López Obrador, reveló el periodista Julio C.Roa.

"Este señor recibió en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto 50 millones de pesos. Fue el periodista consentido del gobierno de Peña Nieto, fue quien se llevó la mayor tajada", comentó en un video subido a YouTube.

En todal se llevó 251 millones 482 mil 145 pesos, desde el 2013 al 2018. En un solo sexenio. En el último año de gobierno de Peña le dieron 50 millones, y, ¿cuánto le está pagando el actual gobierno? La noticia confirmada -y toda esta información no es filtrada, está información es el resultado de buscarla y bajar la información y ver resultados, no hay truco, no hay algo mágico, es información dura, datos duros y ¿cuánto le pagó el actual gobierno? Pues le pagó cero pesos con cero centavos".

Roa afirmó que a Dóriga le sobran motivos para estar que no lo calienta ni el Sol.