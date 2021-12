El día que la mujer más rica de México acusó a Joaquín López-Dóriga de extorsión

CIUDAD DE MÉXICO.- María Asunción Aramburuzabala, empresaria y heredera de Grupo Modelo, declaró a la revista Forbes, que tanto Joaquín López-Dóriga como su esposa Adriana Pérez Romo, intentaron extorsionarla luego de amenazarla con difamarla si no pagaba la cantidad de 5 millones de dólares.

De acuerdo con Animal Político, que cita al diario Reforma, la empresaria buscaba continuar con la construcción de 122 departamentos en la calle Rubén Darío 225, que se ubica en Polanco, mediante su inmobiliaria Abilia, sin embargo, según denunció Aramburuzabala, la esposa de López-Dóriga y cuatro personas más, pidieron tal cantidad millonaria para no desacreditarla a través de los medios de comunicación en los que participa el comunicador.

Tras lo sucedido, la heredera de Grupo Modelo, María Asunción, interpuso una demanda en agosto de 2015 por el delito de extorsión.

Nunca en 24 años me había sucedido algo así… No soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido, como el de él”, dijo en ese entonces Aramburuzabala a la revista Proceso.