Revelan que Joaquín López Dóriga ha perdido millones en publicidad del gobierno con AMLO; Peña Nieto le dio 251 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.-Joaquín López Dóriga ha perdido millones de pesos en publicidad del gobierno desde que entró Andrés Manuel López Obrador, reveló el periodista Julio C.Roa.

"Este señor recibió en el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto 50 millones de pesos. Fue el periodista consentido del gobierno de Peña Nieto, fue quien se llevó la mayor tajada", comentó en un video subido a YouTube.

Agregó:

En todal se llevó 251 millones 482 mil 145 pesos, desde el 2013 al 2018. En un solo sexenio. En el último año de gobierno de Peña le dieron 50 millones, y, ¿cuánto le está pagando el actual gobierno? La noticia confirmada -y toda esta información no es filtrada, está información es el resultado de buscarla y bajar la información y ver resultados, no hay truco, no hay algo mágico, es información dura, datos duros y ¿cuánto le pagó el actual gobierno? Pues le pagó cero pesos con cero centavos".