Ricardo Salinas Pliego dijo que Ernesto Zedillo le puso una "cagotiza" tras mensaje por asesinato de Paco Stanley

CIAUD DE MEXICO.-Ricardo Salinas Pliego dijo que la televisión tiene una influencia muy grande y que los políticos son muy sensibles a dicha influencia.

En un video publicado en sus redes sociales, Salinas indicó que debido a un discurso que dio en contra de las autoridades fue llamado por el entonces presidente Ernesto Zedillo y le puso una “cagotiza” (regañada).

El dueño de TV Azteca afirmó que en el gabinete de Zedillo era visto como “prestanombres de Carlos Salinas de Gortari”.

Una acusación muy delicada y nos la echaron encima y sabemos de primera mano que Zedillo le pidió a Carlos Slim que se quedara con la televisora y me quitaran a mí”, detalló.

Agregó:

“Entonces el ”Tigre" Azcárraga hizo lo mismo y empezó lo que se llamó la guerra de las televisoras".

¿Cuál fue el mensaje de Ricardo Salinas Pliego contra el gobierno?

Luego del asesinato de Paco Stanley, el dueño de Grupo Salinas, reclamó a las autoridades por la poca seguridad que había.

“¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para qué tenemos elecciones? ¿Para que tenemos tres poderes? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad?”, cuestionó Ricardo Salinas Pliego .

Luego del mensaje fue llamado por el presidente Zedillo y lo regañó.

“Me manda llamar Zedillo y me puso una cagotiza en Los Pinos. Me acuerdo que me dijo: “¿Tú qué te crees, el ciudadano Kane o qué? Y luego para acabale de fregar, Cuauhtémoc Cárdenas era el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y él estaba compitiendo por la presidencia del 2000… entonces todos interpretaron este mensaje como un ataque a Cárdenas y al PRD, y me lo echaron andar como si nosotros fuéramos los culpables del asesinato”, dijo.

Por último, comentó Salinas, perdió la elección Cárdenas y ganó Vicente Fox, y como jefe de Gobierno quedó Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces AMLO lo primero que hizo fue venir a verme a TV Azteca y le dijo que iban a darle vuelta a la página e íbamos a ir para adelante y así fue. Tuvimos una magnífica relación cuando él fue jefe de Gobierno e hicimos varias cosas juntos y desde entonces conozco a AMLO”.

“Nos unen cosas como la historia, la visión de país, la voluntad de que a la gente más fregada le vaya mejor, a mí me interesa mucho eso, ¿tú crees que a mí me interesa que la gente esté pobre, muerta de hambre? ¡Claro que no! Además yo sé cómo sacarlos de la pobreza y de la miseria y es poniéndolos a trabajar… el trabajo dignifica, no nada más es un sueldo, y lo que hay que hacer es quitar obstáculos para que la gente consiga empleo y emprenda”.