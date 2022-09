Revela AMLO que intereses buscaron “reventar” investigación de Ayotzinapa y causar “rebelión” en el Ejército al involucrar a más militares

CIUDAD MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en las acusaciones en contra de militares en el caso Ayotzinapa hay intereses que buscaron “reventar” la investigación y causar una “rebelión” en el Ejército.

Como en todo esto hay intereses, buscaron reventar la investigación hablando de más personas. En el caso de los militares responsabilizando a 20, cuando en la investigación son cinco, claro de alto grado”, dijo.

López Obrador dijo desconocer quienes son los otros 15 militares involucrados, que no aparecen en el informe de la Comisión para la Verdad que encabeza Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos.

“Los otros 15 no sé, pero me imagino que son soldados. Pero, ¿por qué meten los 20?, pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el Ejército si eran más e íbamos a tener que dar marcha atrás para no tocar a nadie”, dijo.

El mandatario refrendó su confianza en Encinas Rodríguez y aseguró que la renuncia del Fiscal del caso se dio porque no lo tomaron en cuenta y no estuvo de acuerdo con el informe.

El Presidente sostuvo que el buscar órdenes de aprehensión para más militares, otros 15, fue una estrategia para evitar que se ejecutara lo que plantea el informe de la Comisión para la Verdad.

“Eso surgió cuando ya empieza el proceso, que se empieza a poner en práctica lo que establece el informe, sale eso. Yo sostengo que para evitar que se llevara a cabo o se ejecutara lo que recomendó la Comisión en el informe; entonces, cuando saben que va en serio, entonces a lo mejor pensaron ‘si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder enfrentar al Ejército''', explicó.

Todos los presuntos responsables serán requeridos

Pero, aclaró, “todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos, todos, van a ser requeridos por la Fiscalía”.

Y si hay otros involucrados, agregó, cuando se tengan pruebas se actuará en contra de ellos.

“Porque se va actuar a partir del informe que presentó la Comisión. En ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables”, afirmó.

Entre ellos, precisó, se encuentra el ex procurador Jesús Murillo Karam y el prófugo Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), ambos acusados de fabricar la “verdad histórica”.

