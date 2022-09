CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que nadie logrará “descarrilar” la investigación del caso Ayotzinapa y pidió a los padres de los 43 normalistas, confianza.

A pesar de las presiones “de todo tipo” que recibe su gobierno, se continuará con la investigación, afirmó.

Que no estén pensando nuestras adversarios, conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los pseudodefensores de derechos humanos; que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante sin limitaciones, sin presiones. Ya sabemos lo que viene después: vienen otras denuncias porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación; no lo van a lograr”, indicó.

Pide a padres de jóvenes de Ayotzinapa tener confianza

A los padres de los estudiantes que ayer cumplieron ocho años desparecidos, les pidió confianza.

“Decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, a ellos me dirijo, de que tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación”, dijo.

Y agregó: “Ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir. Y como decía el general Torrijos: el que se aflige, se afloja”.

AMLO advierte: “No estén pensando que van a descarrilar la investigación” del caso Ayotzinapa y pide confianza a padres de los 43. Foto: EFE

Filtración no impactará

Grupo Healy le preguntó al Presidente si ya le informaron qué impacto tendrá en el proceso de investigación y en el caso la filtración del informe sin testar de la Comisión para la Verdad.

“No tiene por qué impactar. Lo que duele es que si se toma una decisión, yo era partidario de que se diera a conocer todo porque los conservadores, reaccionarios, corruptos se aprovechan si algo esta borrado, testado le llaman, para tergiversar las cosas, para manipular y cuando no se esconde nada es mejor”, dijo.

El mandatario agregó que en el caso Ayotzinapa, está de por medio los sentimientos de los padres.

“Porque hay cosas muy feas, horrendas, que sucedieron. Entonces, yo era partidario de decir todo para que no administren información como acostumbran y además con el pretexto del debido proceso no se dice nada; entonces, como no hay información especulan y pueden generar campañas de desinformación a su antojo. Cuando se informa es distinto pero bueno yo pensaba que se iba a presentar el documento. Yo le hablé a los padres y les dije esto es muy doloroso, pero aunque duele tenemos que saber la verdad”, contestó.

Pero, agregó, se consideró que por respeto a los padres de los 43, se testará una parte del informe.