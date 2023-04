¿Qué es la "Naloxona", el antídoto para la sobredosis de fentanilo que fue cuestionado por AMLO?

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuestionó la reciente aprobación en Estados Unidos de la venta de Naloxona sin la necesidad de una receta médica, el cual es utilizado para contrarrestar una sobredosis de fentanilo.

En su conferencia matutina de este 11 de abril, el presidente expresó su opinión sobre la resolución tomada por los funcionarios estadounidenses.

En vez de ir al fondo, esto lo digo con todo respeto, vamos a paliativos. Algunos pueden decir, es que así no van a haber fallecimientos, pero será que esto va a convertirse en un medicamento para que ya no haya la adicción o es nomás prolongar la agonía y quién hace ese fármaco, por qué no atender las causas", comentó AMLO.

¿Qué es la Naloxona?

La Naloxona es un medicamento que según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de Estados Unidos, tiene la capacidad de revertir de manera inmediata una sobredosis de fármacos.

Puede restablecer de forma inmediata la respiración normal en una persona que ha dejado de respirar o está respirando lentamente debido a una sobredosis de algún medicamento, aunque no tiene efecto alguno en aquellos que no tienen opioides en su sistema. Además, no se considera un tratamiento para el trastorno por consumo de medicinas.

Entre las drogas opioides se encuentran la heroína, el fentanilo, la oxicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina.

¿Cómo se administra la naloxona?

La naloxona se debe administrar a cualquier persona que muestre señales de una sobredosis de opioides o cuando se sospecha que ha ocurrido una sobredosis.

Se puede administrar con un vaporizador nasal o como inyección intramuscular, subcutánea o intravenosa.

La inyección de naloxona podría no revertir los efectos de algunos opioides como buprenorfina (Belbuca, Buprenex, Butrans) y pentazocina, y podría requerir dosis adicionales de naloxona.