CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer algunos datos sobre el fentanilo durante la conferencia de este martes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con López Obrador, el subsecretario se encargará de encabezar la nueva sección de las Mañaneras llamada “Adicciones y salud colectiva” en donde se presentará información sobre distintas drogas con la finalidad de alertar a la población de los daños que causan.

Ante esto, López-Gatell mencionó que, si bien el fentanilo no se produce en México, esto no ha evitado su consumo, aunque sí resaltó que el País no vive una emergencia grave por esta droga como sí sucede en Estados Unidos.

Por eso estamos haciendo prevención y lo que comentaré enseguida sobre la campaña de prevención de uso de fentanilo en México, aún cuando hoy por hoy no es un problema grande de salud pública, y lo segundo es de cooperación, queremos cooperar con Estados Unidos que tiene un enorme problema de adicción al fentanilo y de producción de fentanilo, y de importación de fentanilo”, dijo.

¿Cómo se le conoce al fentanilo en México?

El funcionario explicó que el fentanilo de manera ilegal puede tener distintos nombres y venir en diferentes presentaciones.

Respecto a los nombres, al fentanilo también se le conoce en las calles de México como:

China Girl

China White

Chiva blanca

El fenta

Heroína blanca

Heroína sintética

M30

Tango

“Si estos nombres se escuchan en una comunidad, es muy probable que en la comunidad hay distribución, uso y posiblemente adicción de fentanilo”, dijo el subsecretario.

Fentanilo: ¿Cómo se le conoce en México, cuáles son sus presentaciones y efectos? Foto: Archivo

¿Cuáles son las presentaciones del fentanilo en su venta ilegal?

De acuerdo con López-Gatell, cuando el fentanilo es distribuido de manera ilegal en las comunidades, sus presentaciones pueden ser las siguientes:

En polvo blanco

Pastillas de color azul claro

Cápsulas

Dulces

Inyecciones

Para inhalar

Parches

Respecto al uso en la medicina, el fentanilo viene en pastillas, inyecciones y parches.

Efectos que produce el consumo de fentanilo

En cuanto a los efectos que produce el fentanilo, estos son:

Quitar el dolor

Somnolencia

Náuseas

Euforia

Hipertensión

Rigidez muscular

Espasmos musculares

Movimientos involuntarios

Alucinaciones

Confusión

Delirios

Coma

Depresión respiratoria

Muerte