Mañanera de AMLO tendrá nueva sección “Adicciones y salud colectiva”; será presentada por López-Gatell

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se estrenará una nueva sección durante la Mañanera que se llamará “Adicciones y salud colectiva” y será presentada por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, con la finalidad de alertar a la población sobre el consumo de drogas, principalmente de fentanilo, cuyas muertes consideró son “una pandemia”.

Durante la conferencia de este martes en el Pulso de la Salud, López Obrador, indicó que en el tema del consumo de drogas su gobierno tiene un enfoque preventivo.

Vamos a iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, que se está haciendo, qué tenemos todos que evitar, por qué no debemos de permitir que se convierta en una pandemia y hablar sobre el tema. Estar constantemente tratándolo y le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema aquí en las mañaneras”, dijo.

“Afortunadamente ya está disminuyendo el efecto dañino de la pandemia de Covid y vamos a atender este tema con un enfoque preventivo, porque no es decir ‘nosotros no tenemos ese problema’, ‘no nos va a alcanzar ese problema, no es igual que en otros países’”, agregó.

"Adicciones y salud colectiva", la nueva sección de la Mañanera presentada por López-Gatell. Foto: Captura de pantalla

Debe evitarse que el problema de las drogas se extienda, dice AMLO

El mandatario federal también declaró que es necesario evitar que el problema de la drogadicción se extienda, sobre todo con el uso de las drogas químicas como lo es el fentanilo, y que ha causado la muerte de tantas personas.

“Cómo nos protegemos, cómo nos blindamos para que nunca tengamos el lamentable problema de las sobredosis y las muertes con fentanilo, que es una pandemia”, dijo.

López Obrador recordó que la campaña que su gobierno está haciendo contra las drogas también está acompañada por información que se proporcionará en escuelas y medios de comunicación.