CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta el momento no recibe una respuesta formal por parte del gobierno de China sobre la carta que envió al presidente Xi Jinping la semana pasada para pedirle ayuda y controlar los envíos de fentanilo del país asiático a México.

Todavía no tenemos una comunicación, respuesta formal, queremos establecer comunicación con el gobierno de China, con la cancillería, esto lo está haciendo ya el secretario de Relaciones Exteriores para tener una postura clara sobre el pronunciamiento que hizo el gobierno de China”, dijo.

No obstante, el jueves pasado el Ministerio de Asuntos Exteriores de China aseguró que México no les ha informado sobre ninguna incautación de fentanilo. Debido a esto el mandatario mexicano declaró que debe investigarse dónde se produce esta droga si no proviene de China.

“Tenemos que saber en donde se produce el fentanilo, si no se produce en China, en donde se produce, lo que se sabe es que se utiliza y causa mucho daño en Estados Unidos, pero lo primero es saber dónde se produce, porque obviamente se produce más de lo que se requiere para fines médicos”, explicó.

México y Estados Unidos hablarán esta semana sobre fentanilo

El jefe del Ejecutivo federal también mencionó que esta semana el Gabinete de Seguridad se reunirá con representantes del gobierno estadounidense para tratar el tema del tráfico de fentanilo.

“Esta semana van a estar en Estados Unidos los integrantes del Gabinete de Seguridad de México, y entre otros temas se a tratar lo del tráfico de fentanilo y su consumo también lo relacionado con las armas, va a haber una reunión conjunta de cooperación”, detalló.

Aún no hay respuesta formal de China sobre tráfico de fentanilo: AMLO. Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con López Obrador, en México no se produce la materia prima para el fentanilo, además de que su uso con fines médicos se redujo en un 35% “utilizando otos analgésicos”.

“Aquí hay tres laboratorios que se dedican a eso, a preparar analgésicos con fentanilo, legales, pero no había materia prima para los laboratorios que producen los analgésicos, sin embargo, sí había para el uso como droga y consumo de millones de personas”, dijo.