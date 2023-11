“¡Prohibido prohibir!”: AMLO critica cierre de cuenta de Vicente Fox en “X”

CIUDAD DE MÉXICO.- Al expresar la frase "Prohibido, prohibir", el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró el miércoles su desacuerdo con el cierre de la cuenta en la red social "X" del expresidente Vicente Fox.

“Está mal, yo siempre he estado en contra de la censura, prohibido prohibir y más cuando se trata de la libertad de expresión. Cuando cerraron la cuenta del presidente (Donald Trump), me opuse y aquí lo manifesté y no solo eso, cuando en Twitter el nuevo directivo, el nuevo dueño, Elon Musk llevó a cabo una consulta para ver si le devolvían la cuenta voté a favor de que le regresaran y lo dejé en mi red de manifiesto.