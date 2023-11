El origen del meme: ¿Dónde y cómo surgió la frase viral 'Fosfo Fosfo' de Mariana Rodríguez?

Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el pasado 25 de noviembre, el expresidente Vicente Fox generó controversia al referirse a la influencer Mariana Rodríguez como "dama de compañía" en una publicación en la red social X (anteriormente Twitter). Este comentario surgió en respuesta a una serie de acusaciones hechas por el comunicador Pedro Ferriz sobre el pasado y la vida personal del político Samuel García, miembro de Movimiento Ciudadano.

El 23 de noviembre, Ferriz anunció su intención de revelar información detallada sobre García, incluyendo su pasado, familia, presuntos vínculos con el narcotráfico, lavado de dinero, y detalles sobre la familia de su esposa, Mariana Rodríguez. En apoyo a esta declaración, Vicente Fox compartió el mensaje de Ferriz, añadiendo: "Pedro, cuéntanos la historia!! Hay mucho detrás de esa sonrisa y de esa dama de compañía".

La respuesta de la influencer no se hizo esperar. El 25 de noviembre, en un fuerte reproche a Fox, la influencer declaró en redes sociales:

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar. Lo que usted hizo, se llama violencia".