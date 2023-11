"Con la fosfo fosfo nadie se mete": Mariana Rodríguez reacciona a eliminación de cuenta de X de Vicente Fox

CIUDAD DE MÉXICO.- La influencer Mariana Rodríguez respondió de manera ingeniosa a la eliminación de la cuenta de X (anteriormente Twitter) del expresidente Vicente Fox, quien la llamó "dama de compañía" en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, utilizando un meme de Elon Musk en sus historias de Instagram.

En la imagen, Elon Musk es la figura central, acompañado por una captura de pantalla de la cuenta eliminada de Fox, junto con la frase: "Con la fosfo fosfo nadie se mete prro".

También compartió algunas historias donde usuarios de Instagram usaban el mismo meme de Musk para hablar sobre la situación.

La eliminación de la cuenta de X de Fox se produjo después de que el partido Movimiento Ciudadano presentara una denuncia en su contra por violencia política de género hacia Rodríguez Cantú ante el Instituto Nacional Electoral. La denuncia se basó en las publicaciones del expresidente panista en su cuenta de X, donde se refirió a Mariana Rodríguez como "dama de compañía".

Jorge Álvarez Máynez expresó:

No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado. Su desesperación debe tener límites.

Durante el fin de semana, el expresidente Vicente Fox se enfrentó en redes sociales con la empresaria e influencer Mariana Rodríguez, esposa del precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García. Ante los comentarios ofensivos, Rodríguez afirmó:

No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar.