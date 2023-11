Fox acalara desaparición de su cuenta de Twitter tras polémica con Mariana Rodríguez; la califica de "arbitraria"

CIUDAD DE MÉXICO.- La cuenta de Twitter del expresidente Vicente Fox, ahora conocida como X, fue cerrada el lunes después de las controvertidas declaraciones del exmandatario dirigidas a Mariana Rodríguez, la esposa del precandidato presidencial Samuel García, en las cuales la describió como una "dama de compañía".

Tras el comentario desatinado del guanajuatense, Mariana lo acusó por ejercer violencia en su contra dentro del marco del Día internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, contestó Mariana.