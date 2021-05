Por qué Ernesto Zedillo liquidó a todos los ministros de la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO.-Ernesto Zedillo desmanteló al Poder Judicial mediante un proyecto de reformas constitucionales y dar paso a una nueva conformación de ministros.

El 31 diciembre de 1994, en el Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma.

La primera sacudida que el Poder Judicial recibió al publicarse la ley fue la destitución de todos los ministros de la SCJN.

Los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluirán sus funciones a la entrada en vigor del presente Decreto", se lee en la publicación del Diario Oficial de la Federación.

Los juristas, Alberto Rocha Arrieta y Guillermo Ruiz Morales, dijeron que esa acción obedeció a que el nuevo presidente no estaba dispuesto a convivir con una serie de ministros que habían sido designados por su predecesor Carlos Salinas de Gortari, y quería influir ampliamente en las decisiones de la Corte.

Para solucionar ese problema, optó por disolver a la SCJN mediante una reforma que en primera instancia redujo el número de ministros, de 26 a 11 y posteriormente envió una lista de 18 candidatos al Senado de la República para que eligieran a los nuevos ministros. La medida fue calificada como un “golpe de Estado”, pero a final de cuentas encontró apoyo unánime dentro y fuera del mundo jurídico del país.

De acuerdo con el documento “La Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el Gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada”, el 14 de julio de 1994, Ernesto Zedillo, propuso en un foro en Guadalajara un paquete para una reforma integral al Poder Judicial.

La iniciativa de Zedillo, cuando aún era candidato, proponía entre otras cosas la jubilación de sus 26 ministros, así como la creación del Consejo de la Judicatura Federal que vigilaría la actuación de los tribunales colegiados y juzgados de distrito.

La reforma también modificó la duración de los cargos de los ministros de la Corte a 15 años, pues antes la ley no señalaba un periodo específico.

También planteaba que su estructura se conforma por el pleno, con 10 ministros y un ministro presidente; y por dos salas, integradas cada una por cuatro ministros y un ministro presidente. También se estableció que los propios ministros de la SCJN elegirán, cada cuatro años, al ministro presidente.

Así, ya como Presidente de la República, Zedillo envío su iniciativa al Senado donde el 9 de diciembre fue turnada para su análisis a comisiones unidas y días después avalada por la Cámara Alta

Tres días antes del 24 de diciembre, fue aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados, entonces con mayoría absoluta priísta, para ser turnada a los Congresos locales y cumplir el requisito constitucional de su aprobación.

El 31 de diciembre, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto mediante el cual concluían sus funciones los 26 ministros que integraban entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En su edición del 3 de enero de 1995, El Unviersal dio cuenta que ya sin ministros la SCJN operaba con una Comisión de Gobierno integrada por los ex ministros Ulises Schmill, Carlos de Silva Nava, y Juan Díaz Romero, con la misión solo de atender asuntos pendientes y entregar la estafeta a quien fuera designado como nuevo presidente del máximo órgano de justicia.

El 18 de enero de 1995, el presidente envió al Senado una lista de 18 candidatos a ministros, de los cuales fueron electos once en sesión extraordinaria de la Cámara Alta celebrada el 26 de enero.

Integraron ese primer pleno los ministros José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero, y Juan Silva Meza.

Actualmente Sánchez Cordero es la secretaria de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Bukele destituye a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo

El oficialismo salvadoreño tomó el sábado las riendas de la Asamblea Legislativa y su primera acción fue votar para destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional del Supremo y al fiscal general, Raúl Melara.



En el último año, el presidente Nayib Bukele tuvo enfrentamientos en más de una ocasión con estos funcionarios por decisiones judiciales e investigaciones del Ministerio Público.



Ante las reacciones de representantes de gobiernos de otros países, Bukele señaló en Twitter que "estamos limpiando la casa".



"A nuestros amigos de la comunidad internacional: Queremos trabajar con ustedes, comerciar, viajar, conocernos y ayudar en lo que podamos. Nuestras puertas están más abiertas que nunca. Pero con todo respeto: Estamos limpiando nuestra casa" y "eso no es de su incumbencia", publicó el mandatario.



Fueron 64 legisladores de los 84 que componen la Asamblea Legislativa los que votaron por la destitución de los magistrados y del Fiscal, que fueron electos por anteriores legislaturas.



Los votos fueron dados por los partidos oficialistas Nuevas Ideas (NI), Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Partido de Concertación Nacional (PCN).

Diputados del partido Nuevas Ideas, mayoría en el parlamento salvadoreño, son juramentados durante la primer sesión plenaria de la legislatura 2021-2024, hoy en el Salón Azul del parlamento en San Salvador (El Salvador). . EFE/Rodrigo Sura



¿LAS DOS SALAS?



Minutos después de la votación para destituir a los magistrados, la Sala de lo Constitucional emitió un fallo en el que declaró inconstitucional la decisión por atentar contra el sistema de gobierno.



"Esto se debe a que, con una marcada intención de suprimir los controles efectivos hacia el Órgano Ejecutivo y Legislativo, incide negativamente en el control del ejercicio del poder que efectúa esta sala", reza el fallo.



Los magistrados por los que los diputados votaron para destituir son el presidente de la Corte Supera de Justicia (CSJ) José Armando Pineda, y los magistrados Aldo Enrique Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Ernesto Sánchez y Marina de Jesús Marenco.



Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) y doctor en derecho constitucional, indicó a Efe que con el fallo "la decisión de destitución no surte efectos", al ser emitido antes de que concluyera la sesión plenaria.



EL SALVADOR SIN CONTROLES



Analistas y defensores de derechos humanos advirtieron que, con la destitución de los magistrados constitucionales, el país se queda sin contrapesos para controlar las acciones del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.



"La CSJ (Corte Suprema) es la instancia a la cual recurrir ante hechos de abusos de poder y violación a derechos constitucionales. Desmantelarla por decreto es dejar sin protección a la ciudadanía y romper de un golpe el necesario control interinstitucional entre los 3 poderes del Estado", dijo Celia Medrano, candidata a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, Ernesto Castro, juramenta a miembros de la nueva Junta Directiva, hoy en el Salón Azul del parlamento en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura



Para Medrano, esta situación es "la ambición de control total concretada", lo que significa que "buscan no tener ningún control ni poder que pudiese frenar acciones arbitrarias e ilegales".



Eduardo Escobar, director de la organización Acción Ciudadana, advirtió que la situación podría agravarse si se ven involucradas las fuerzas de seguridad en la previsible crisis que enfrentará el país.



GOLPE TÉCNICO



Para Escobar, la decisión de deponer a los magistrados podría considerase una "ruptura del orden constitucional" y un "golpe de Estado técnico".



La principal gremial de empresarios, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), catalogó en un comunicado las acciones de la nueva Asamblea Legislativa como un golpe de estado.



"Condenamos el atentado contra la democracia", señaló la ANEP en un comunicado en el que llamó a la comunidad internacional a condenar las acciones del Legislativo, que buscan "la concentración total del poder en manos del Ejecutivo" de Bukele.



Para Abraham Ábrego, de la organización de derechos humanos Cristosal, en el país se está "perfilando el camino hacia una dictadura".



Los partidos opositores, que con 20 diputados no consiguen frenar estas decisiones, también denunciaron el "golpe de estado".



REACCIÓN DE EU



Estados Unidos supeditó el sábado la posibilidad de una "relación fuerte" con El Salvador a que el Gobierno de ese país apoye la separación de poderes y sostenga las normas democráticas, de acuerdo con la subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung.



Antes que se produjeran las votaciones de destitución, Chung aseguró en Twitter que desde Washington se veía "con preocupación la propuesta de algunos miembros de la Asamblea Legislativa de destituir a los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de El Salvador".



"Un órgano judicial independiente es el cimiento de toda democracia; ninguna democracia puede sobrevivir sin eso", complementó la funcionaria.



Juan González, el principal asesor para Latinoamérica del presidente de EU Joe Biden, también criticó la petición.



"Así no se hace", escribió en español en su cuenta de Twitter el alto cargo, al reaccionar a un mensaje que publicó en la misma red social el director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco.