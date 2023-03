AMLO afirma que se equivocó con los cuatro ministros que propuso para la SCJN, porque no logró renovación del poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO (GH).- Al elegir a los cuatro ministros que propuso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se equivocó, pues con ellos pensaba impulsar una renovación al poder Judicial, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A mí me tocaron cuatro, proponer cuatro. No me fue muy bien que digamos, porque mi propósito era: ‘no voy a mandar y ya, porque se debe respetar la independencia del Poder Judicial, pero sí puedo proponer cuatro de once y lograr con ellos impulsar de arriba hacia abajo, aunque no es fácil, la renovación del poder Judicial’. No pude, me equivoqué con los que propuse”, dijo.