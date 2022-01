CIUDAD DE MÉXICO.- Patrón ahorra durante un año y se lleva a sus empleados de vacaciones.

Es la historia de Sebastián Sánchez, ingeniero y empresario de la firma SE Máquina, quien se dedica a la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción.

Su empresa está en Paraguay, cita Televisa, cuya nota agrega que el patrón ahorró por un año para llevar a sus empleados de vacaciones.

Su esposa, Fabiola Colnago, contó a medios locales que los empleados preferían trabajar a tomar sus vacaciones y así poder generar ingresos extra.

Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, señala Colnago.