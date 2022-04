Padre de Yolanda Martínez tiene esperanzas tras revisar la carpeta de investigación; su hija desapareció al buscar trabajo

MONTERREY, Nuevo León.- Por segundo día consecutivo familiares de Yolanda Martínez, encabezados por su padre Gerardo Martínez, y junto con integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas acudieron a la zona donde fue vista con vida por última vez, en Nuevo León.

Antes de iniciar el operativo, Gerardo Martínez, padre de Yolanda, acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde le informaron que hay nuevas pistas sobre la joven y tras revisar la carpeta de investigación de la desaparición de su hija dijo tener esperanzas de que esté bien.

El padre de Yolanda Martínez explicó que tiene esperanzas de que su hija esté bien luego de revisar la carpeta de investigación, pues se encontraron nuevas pistas, que "hay que checar bien".

Informó que de las diligencias de búsqueda realizadas hasta ahora, la Fiscalía no ha encontrado las pertenencias de su hija.

Posteriormente, se incorporó al convoy para iniciar la jornada de búsqueda de su hija.

Aunque se tenía previsto realizar una jornada de volanteo y difusión en la zona para pedir apoyo para localizar a Yolanda, su hermano Gerardo indicó que decidieron pausar esa actividad para no poner en riesgo a nadie mientras ellos suben al cerro de La Silla a buscar a la joven.

El señor Martínez mantiene la búsqueda incesante de su hija, quien señala que se quedó a dormir en casa de su abuelita en San Nicolás, y de ahí salió en buscar de trabajo y no se la vuelto a ver.

Creo que había comprado una solicitud de trabajo, para ir a una empresa, cosa que yo no supe porque yo no estuve cerca de ella, no sé si fue a entregar la solicitud a una empresa en esa área de San Nicolás y Apodaca y que de ahí no haya regresado”, comentó el papá.