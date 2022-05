‘Padre Pistolas’: “Me regañan por no bajar de pen… a los gobernadores”

MICHOACÁN.- Manteniendo el perfil polémico, Alfredo Gallegos, conocido como “El Padre Pistolas” vuelve a dar de que hablar con sus mensajes durante sus misas, en esta ocasión, tras hacer referencia a algunos gobernadores del País.

“Como cada año, este evangelio me trae muchos problemas con mis superiores y con los pin… políticos”, comenzó su homilía, haciendo referencia a la lectura de “El Buen Pastor”.

Señaló que es problemático para el, pues “no son buenos pastores”, detallando que los obispos lo regañan por “no bajar de pen… a los políticos y de rata a los gobernadores”, poniendo en riesgo su seguridad.

Cuando me regañan los obispos de por qué le tiro y no bajo de p*ndejo y de rata a los gobernadores como el de Guanajuato, me dicen te van a matar”, señaló.