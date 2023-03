Matehuala en grave riesgo por falta de agua

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- El delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Joel Félix Díaz, señaló que se crearon “expectativas muy altas” con el proyecto de la construcción del acueducto y la presa “La Maroma” para el beneficio del Altiplano potosino. Sin embargo, los estudios hasta ahora no muestran viabilidad para realizar una inversión de recursos como la que se requiere.

Señaló "las condiciones hidrológicas del lugar las seguimos estudiando, aunque no está definida muy bien la cantidad de agua que se pueda obtener de ella, entonces no está definida el que se pueda retomar el proyecto como tal…".

Aclara que se hicieron grandes expectativas y no da los volúmenes que se hablaron:

El funcionario añadió que tal vez en su momento se creó una expectativa muy grande "poca o mucha el agua que se pueda sacar es de beneficio", pero desafortunadamente no da los volúmenes de los que se hablaron, no podría ser una fuente de abastecimiento segura para el área urbana de Matehuala. "Cuando se planteó el proyecto se habló de que se podrían obtener hasta 500 litros por segundo, pero no es así, no llegará ni a los 100 litros por segundo".

Te puede interesar: Últimos 2 abuelos hablantes del zapoteco van al rescate de la lengua.

Señala que falta concluir estudios y espera la disponibilidad de recursos para retomar el proyecto:

Insistió que entonces este bajo volumen al menos para la Conagua no justifica que desde el Gobierno de México se pudiera retomar el tema con recursos federales "para la pura presa eran alrededor de 210 millones de pesos", de cualquier forma, falta por concluir algunos estudios y que, en todo caso fuera el nivel estatal el que tuviera la voluntad y la disponibilidad de recursos para invertir en retomar el proyecto.