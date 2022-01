Mañanera de AMLO: Pide López Obrador no hacer “politiquería” con asesinato de Lourdes Maldonado al ser cuestionado sobre Jaime Bonilla

CIUDAD DE MÉXICO (GH).-El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no hacer “politiquería” con el caso de la periodista asesinada Lourdes Maldonado al ser cuestionado sobre si Jaime Bonilla Valdez, ex gobernador de Baja California, será llamado por las autoridades.

El mandatario fue cuestionado sobre Jaime Bonilla debido a que Lourdes Maldonado lo señaló directamente cuando acudió en 2019 a la conferencia matutina a pedirle protección y ayuda.

Yo quisiera decir que ya no hay impunidad, pero que al mismo tiempo no hagamos politiquería en un asunto tan serio”, contestó.

Todos serán investigados, dice AMLO

López Obrador aseguró que “todos van a ser investigados”, los que la autoridad considere.

“Todos van a ser investigados los que considere la autoridad, no hay impunidad, no adelantarnos, no hacer juicio sumarios, tener confianza en que no se protege a nadie; ya no es el tiempo de antes, ayer lo dije, no somos iguales” afirmó.

El mandatario fue cuestionado sobre si aún tiene previsto invitar a Jaime Bonilla a su gabinete, a lo que contestó que ese “es otro asunto”.

“Sí, pero ese es otro asunto, ¿por qué ahora hablar eso?, es como el caso del historiador Pedro Salmerón”, dijo.

Se cumplirá con una investigación a fondo

El Presidente aseguró que se cumplirá con hacer una investigación a fondo en el caso de Maldonado.

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance del conocimiento sobre las posibles causas, móviles, los responsables, los autores intelectuales, materiales todo esto”, dijo.